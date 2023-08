Salles-Curan. Quand passions et talents se conjugent

Un tourneur sur bois, des tableaux à l’aquarelle, acrylique, huile, des bijoux, des paniers en osier, des sacs façon "Kintsugi", des poupées en mousse, des dentelles de perles, de travaux de couture, des pochettes en cuir, des décorations de jardins en ciment armé ou en bois flotté, de l’origami, du macramé, des pierres, du patchwork, des sculptures en fer…

Tout au long du week-end, les visiteurs ont pu satisfaire leur curiosité et trouver moult idées de cadeaux pour cette 9e édition du salon Passions et Talents, organisé par l’association Tourelles et Colombages. À l’abri de la canicule dans la salle des fêtes, les exposants gardent un souvenir agréable de cette rencontre, même si le public a été peu nombreux. Le prochain salon se tiendra fin novembre, avant la farandole des marchés de Noël. Les exposants, qui auront bien travaillé d’ici là, auront encore plein de trésors à présenter au public.