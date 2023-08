Espalion. Une soirée festive et champêtre fort réussie

Samedi dernier, l’association pour la sauvegarde du patrimoine de la paroisse de Cohulet avait rassemblé ses sympathisants.

Que la fête fut belle ! Il est vrai qu’avec un peu de gastronomie, un zeste de musique et beaucoup d’amitié tous les ingrédients étaient réunis, samedi denier à la salle communale de Bessuéjouls. Pour cela l’association, présidée par Jeannette et Daniel Bonnaud avec Marie-Odile Beffre à la trésorerie et Philippe Barthas au secrétariat, avait fait encore une fois le bon choix en choisissant Les Jyves : une formation carcassonnaise portée par les deux frères de Philippe renforcés par Peter un guitariste Britannique fan des Beatles. Leur concert autour des titres de cette formation de rock mais aussi du répertoire de Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, Eddy Michel… ont régalé le public qui n’a pas boudé son plaisir.

En Aveyron, une soirée réussie tourne aussi autour d’un bon repas. Si possible aux accents de terroir. Avec les beignets à la truite d’Estaing en guise d’entrée suivait un incontournable "aligot saucisse". Oui mais pas n’importe quel aligot. C’était de l’aligot "à l’ancienne" avec des "patates vieilles" selon la recette traditionnelle des anciens buronniers de l’Aubrac. Pour la saucisse on s’est contenté de faire confiance au boucher-charcutier professionnel (et ami) habitant à quelques centaines de mètres de la salle communale. La croustade de l’Épi du Rouergue a régalé tout le monde. Autre satisfaction pour les organisateurs, avoir fédéré les autres associations de la commune qui avaient toutes répondu présent ainsi que la municipalité autour de son maire Georges Escalié.

De nouveaux projets

Outre le moment de partage convivial, les quelques bénéfices financiers de la soirée seront en totalité affectés à la restauration et à la préservation de l’église champêtre de Cohulet. Dès septembre le plafond sera lambrissé, ensuite viendra la restauration du retable de la chapelle de la Vierge. De son côté la mairie va entreprendre le drainage de l’enceinte de l’édifice pour assainir les murs ainsi que la réfection du parvis.

Plus d’infos, adhésions, dons… sur : asso.webador.fr (à noter que l’association est habilitée pour les dons défiscalisés).