A Metz, les cours d'écoles passent au vert pendant les vacances

(AFP) - Enlever le bitume pour laisser place à la nature dans les cours d'écoles : tel est l'objectif de la Ville de Metz, qui profite des grandes vacances pour entamer ces chantiers.

A moins de trois semaines de la rentrée des classes, des engins de chantier sont encore en train de remuer la terre de l'école élémentaire Le Graouilly: en juillet, quand les enfants l'ont quittée, elle était entièrement bitumée.

L'été aura permis à la municipalité d'enlever le goudron et de préparer une cour plus végétalisée, pensée par les enfants et leurs instituteurs. Ils disposeront de petits jardins terreux, d'endroits au sol dur ainsi que d'espaces de pelouse synthétique permettant de poursuivre les activités habituelles comme les jeux de ballons.

Le chantier permet d'augmenter de 60% la perméabilisation des sols, explique à la presse Anne Stemart, adjointe au maire chargée de l'éducation. Avant ces travaux, des îlots de chaleur se formaient régulièrement dans la cour: il y était parfois recensé des températures supérieures de 5 degrés aux relevés de la station météo la plus proche.

La mairie s'est donné pour objectif d'avoir végétalisé l'ensemble des cours d'écoles de Metz, qui comptait lors de la dernière année scolaire 3.470 élèves, d'ici 2026.

Outre une réponse aux enjeux du réchauffement climatique, les adaptations des cours de récréation entrent dans des projets pédagogiques définis: les enfants "pourront faire classe à l'extérieur, à l'ombre, dès les fortes chaleur", explique-t-elle.

Ils planteront eux-mêmes les arbres et arbustes "à la Sainte-Catherine" (25 novembre).

Au coeur de Metz, l'école Notre-Dame va elle-aussi bénéficier de ces travaux l'année prochaine: un préau, jusqu'ici fermé, sera ouvert pour davantage de luminosité, et des espaces verts laissés en friche seront réhabilités pour en faire un potager.

Une chapelle, présente dans la cour et "ouverte au public une seule fois par an, pour les journées du patrimoine", bordée de verdure, sera ouverte aux riverains, et une aire de jeux y sera construite, précise Mme Stemart.

Ces oasis de fraîcheur seront, selon les besoins des quartiers, ouvertes au public à certaines dates qui restent encore à définir.