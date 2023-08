Trémouilles. Le mercredi, c’est pétanque

Une nouvelle activité estivale s’est instaurée le mercredi soir dès 20 h. Sur la place de la Loue les jours de soleil et au quillodrome les soirs de pluie, les différentes équipes mixtes, issues de la commune ou des alentours, autochtones ou vacanciers, se mesurent en tirant, en pointant pour s’approcher au plus près du cochonnet. Bien sûr chacun espère réaliser "un carreau" mais le plus important c’est de se retrouver entre amis et voisins pour passer un moment convivial tout en élaborant des stratégies pour marquer les 13 points d’une partie gagnée. Et ce qui est sûr, l’été s’achèvera mais le jeu continuera puisque l’idée a germé de poursuivre ces rencontres sur toute l’année.