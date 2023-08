Espalion. Un mois de septembre riche en activités

Le centre social qui rouvrira ses portes lundi 4 septembre, a mis en place un riche programme d’animations pour le mois de septembre.

Le programme sera présenté samedi 9 septembre après-midi, où le centre social participera au forum des associations.

Café de parents

Quatre ateliers gratuits pour les parents : "Accompagner son enfant sans péter les plombs" auront lieu au centre social les samedis 16 et 30 septembre et 14 octobre, de 9 heures à 11 heures. Un espace de parole et d’échange autour des besoins des parents et des enfants, des émotions et des limites. Inscription obligatoire.

LudO’Adultes et seniors

Un espace de jeux gratuit pour remuer les méninges, activer les zygomatiques et détendre les esprits ! Uniquement en "Nomade" et/ou sur demande des communes, clubs, associations qui souhaitent organiser une après-midi jeux.

Gym douce

Tous les jeudis hors vacances scolaires, des séances adaptées pour les seniors sont proposées pour favoriser la relaxation et le bien-être, améliorer les postures des pratiquants, renforcer les muscles en profondeur, maintenir la souplesse des articulations.

Premier rendez-vous le jeudi 14 septembre au centre social, de 14 heures à 15 h 30.

Adhésion 10 €. Inscription obligatoire.

Rendez-vous en cuisine

Ils se déroulent deux mardis par mois. Un temps pour mitonner, pâtisser et mijoter des petits plats simples et savoureux. Premier rendez-vous mardi 12 septembre au centre Social, de 10 heures à 14 heures. Le deuxième mardi, sera consacré au projet "Du champ à l’assiette" : constitution d’un groupe qui participera à des ateliers en vue de la "Journée du partage".

Renseignement et info au 05 65 48 92 66.

Inscription obligatoire : 4,50 € et 2 € pour les adhérents.

Atelier Créa

Un lundi par mois, les participants se retrouvent pour partager une activité créative, découvrir de nouvelles techniques. Cet atelier ne demande aucun savoir-faire. Début lundi 18 septembre au centre social, de 14 heures à 16 heures. Inscription obligatoire : 4,50 € et 2 € pour les adhérents.

Si intervenant, le tarif sera ajusté.

En famille

LudO’Café : une matinée de jeux, en accès libre et gratuit, un espace de jeux et de rencontres ouvert à tous de 0 à 107 ans.

Le premier rendez-vous est fixé au samedi 23 septembre au centre social, à partir de 9 h 30 jusqu’à midi.

LudO’Doudou : tous les lundis et jeudis matin (hors vacances scolaires), en accès libre et gratuit, un espace de jeux et de rencontres parents/enfants (0-4ans). Début jeudi 7 septembre au centre social, de 9 h 30 à midi.

La fabrique des possibles

Espace dédié à l’échange, le partage autour d’un café ou autres boissons.

Des moments qui permettront de faire émerger des projets.

Premier rendez-vous mardi 19 septembre au centre social, de 17 heures à 19 heures. Accès libre et gratuit.

Centre social, plateau de la Gare Tél. : 05 65 48 92 66 accueil@cs-espalionestaing.fr