A Singapour, les chats de luxe partent en croisière

(AFP) - Des propriétaires de chats emmènent leurs animaux de compagnie sur des croisières luxueuses, une nouvelle offre touristique à Singapour pour les félins les plus gâtés.

A bord du voilier Royal Albatross, les chats peuvent se prélasser dans des cages spécialement conçues sur le pont, pendant que leurs maîtres dégustent un dîner de quatre à sept plats, en admirant le coucher du soleil.

L'opérateur du voilier a lancé en août ces croisières pour félins dans la cité-Etat d'Asie du Sud-Est, après le succès de ses croisières pour chiens.

Pendant deux heures et demie, une quinzaine de chats et 130 humains naviguent le long des côtes de l'île touristique de Sentosa, avec en face le rivage de Singapour et des feux d'artifice.

"Je pense qu'ils ont l'air bien (...) ils apprécient la vue et l'impression de liberté, j'imagine", estime Marissa Ng, une responsable des ressources humaines de 28 ans, tandis que ses chats Coco et Bobo regardent attentivement la mer dans une cage derrière sa table.

Ce bateau a accueilli plus de 2.000 chiens à bord depuis 2001. Plusieurs centaines de billets pour les croisières pour chat à 225 dollars de Singapour chacun (166 dollars américains) ont déjà été vendus.

Mais les chats et les chiens ont des croisières séparées.

Si les canidés se voient offrir un repas de trois plats à une table, les propriétaires de chats prennent le repas de leur animal à emporter, car les félins s'abstiennent souvent de manger quand ils ne sont pas dans un lieu familier.

La compagnie Tall Ship Adventures affirme avoir consulté des experts et des associations comme la Société de prévention de la cruauté envers les animaux pour leur fournir la meilleure expérience possible.

Par précaution, les chats portent un harnais et sont attachés en permanence. Ils doivent aussi être vaccinés et stérilisés.

Le chaton de quatre mois Mahmud paraît calme, même si c'est la première fois qu'il porte un harnais. Il fait une sieste derrière ses maîtres en train de dîner.

"C'est un bon moment à passer en famille, comme on vient juste d'avoir Mahmud", explique Aziana Aziz, une enseignante de 41 ans à bord avec son mari et son fils. "Il apprécie (...) il est curieux, il regarde partout, donc, oui, je crois que c'est un chat heureux".