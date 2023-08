Onet-le-Château. Au club de la Retraite sportive, c’est bientôt l’heure de la rentrée !

La rentrée et ses bonnes résolutions : "Cette année je vais me mettre au sport. Oui, mais j’aimerais bien un club qui me propose un choix d’activités, un club sympa, un club adapté aux retraités, bref un club où je me sente vraiment bien."

Avec tous ces critères, il faut absolument aller voir le club Retraite Sportive des 4 Saisons. En effet, ce club présidé par Bernard Chambert, est particulièrement destiné aux personnes de 55 ans et plus, qui veulent prendre soin de leur forme. La santé par le sport, tel est le credo et l’objectif du Club RS4S. Dans une ambiance conviviale, il propose de nombreuses activités : randonnée pédestre avec 4 niveaux, marche nordique, gymnastique, tir à l’arc, danse, tennis de table, swin-golf, activ’mémoire, VTC, pétanque, activités ludiques et culturelles et même self-défense, auxquels il faut rajouter ski alpin et raquettes lors de séjours neige, sans oublier les séjours tourisme et randonnée.

Les adhérents peuvent pratiquer une ou plusieurs de ces activités parfaitement adaptées aux seniors, sans aucun esprit de compétition. Les animateurs et animatrices sont issus des adhérents et formés à l’activité animée, ils connaissent donc bien le profil de l’ensemble des adhérents. Quant aux tarifs, ils permettent à chacune et à chacun de s’adonner aux activités de son choix.

Pour les inscriptions de l’année 2023-2024, anciens et nouveaux adhérents seront accueillis le lundi 4 septembre de 14 h à 17 h 30 à la salle de la Penchoterie (route d’Espalion).

N’hésitez pas à vous informer au 06 07 40 62 49.