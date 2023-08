Aveyron : à la chambre de métiers, une journée d'échanges et d'ateliers entre femmes entrepreneuses

Une journée axée à 100% sur l'artisanat au féminin : c'est ce que proposait, ce mardi 4 juillet, la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Aveyron à une vingtaine de cheffes d'entreprises du département.

Aujourd'hui dans l'Aveyron, une entreprise artisanale sur quatre est dirigée par une femme. Si la parité n'est pas encore au rendez-vous, le chiffre croît régulièrement et la chambre de métiers, selon son président Pierre Azémar, entend que "les mentalités puissent évoluer" autour de l'entrepreneuriat au féminin. "C'est un travail qui nous tient à cœur. Aujourd'hui on retrouve des femmes à la tête d'entreprises dans tous les secteurs de l'artisanat, même si elles sont surreprésentées dans les métiers de services", explique-t-il. Parce qu'il est "plus difficile de faire sa place quand on est une femme si, par exemple, lorsque l'on reprend une entreprise de maçonnerie".

Ce mardi 4 juillet, une journée était entièrement dédiée à cette thématique. "Nous échangeons beaucoup avec des femmes, parfois seules face à des questions de fonctionnement au quotidien. Pour répondre à leurs questions, nous avons proposé de se retrouver sur cette journée autour d'ateliers sur le recrutement, le numérique, la transition écologique et les questions d'assurance", détaille Emilie Chazal, conseillère services aux entreprises à la CMA.

"S'épauler les unes les autres"

L'après-midi, place aux rencontres et échanges personnalisés entre marraines et filleules. Pour qu'elles puissent "s'épauler les unes les autres", comme l'explique Anne Bousquié, directrice services aux entreprises, mais aussi pour "promouvoir l'entrepreneuriat chez les femmes, pour qu'elles osent choisir des métiers genrés plutôt masculins, faciliter leur insertion dans le milieu professionnel".

Sur les quelque 1790 femmes chefs d'entreprises aveyronnaises contactées pour participer à l'opération, une vingtaine ont pu être accueillies pour cette journée, mais 30 autres sont restées sur la liste d'attente. De quoi illustrer leur demande autour de ce type d'événement... mais aussi permettre à la chambre de métiers de proposer, à l'avenir, plusieurs autres rendez-vous sur une thématique économique autant que sociétale.