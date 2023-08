Le mouvement "No Bra" fait son retour sur TikTok

(ETX Daily Up) - Avec l'été, beaucoup de femmes souhaitent se sentir à l'aise dans leurs vêtements. C'est le cas d'une utilisatrice de TikTok qui a fait le choix de ne plus porter de soutien-gorge pendant une semaine, arguant que celui-ci gâchait ses tenues estivales. La vidéo n'a pas tardé à devenir virale, incitant d'autres femmes à suivre le mouvement.

"Laissez-les libres." Voici le nouveau mantra des femmes de la génération Z, qui prônent le mouvement sans soutien-gorge. Et il ne cesse de gagner du terrain. Le hashtag "NoBra" cumule à date près de 700 millions de vues sur le réseau social TikTok, où des femmes décident de ne plus enfermer leur poitrine. Surnommée le "nobrachallenge" ou le "bralesslife", la tendance entend aider les femmes à assumer leur poitrine, quelle que soit sa forme, en public.

Tout part d’une vidéo publiée il y a quelques jours par une internaute du nom de Vaninileon, devenue virale, où la jeune femme se lance le défi de passer une semaine complète sans armatures. Comme beaucoup d’autres femmes, elle explique ne pas aimer porter de soutiens-gorge car cela a tendance à ruiner ses tenues d’été. Dans sa vidéo, elle indique quelques règles à suivre pour se sentir à l’aise en public. Parmi celles-ci : porter des hauts plus serrés afin d’éviter les rebondissements de la poitrine, ou ne pas regarder les personnes que l'on est susceptible de croiser.

"Cela vous importe peu", précise-t-elle. "Les gens vous regarderont et passeront à autre chose. (...) Et si des personnes s’attardent sur vos tétons, dites-vous que vous ne les reverrez plus jamais." La vidéo qui a cumulé plus de 36.000 vues en quelques jours a été saluée par d’autres jeunes femmes dans les commentaires. Mais l’on doit aussi ce mouvement aux nombreuses célébrités qui arborent de plus en plus de tenues sans soutien-gorge. De Rihanna à Kendall Jenner en passant par Kim Kardashian, ne plus porter d’armatures en public s’est démocratisé.

Ce n'est pas la première fois que le mouvement "No Bra" prend une telle ampleur, il gagne même du terrain depuis plusieurs années. En 2018, des blogs prônant le "slow bra" (port de brassières ou de "bralettes") ou les "un an sans soutien-gorge" avaient pullulé sur le web. Mais le confinement a été un facteur décisif. Selon un sondage Ifop pour Xcams, réalisé sur un échantillon de 3.018 personnes, 7% des femmes avaient tiré un trait sur le soutien-gorge en juin 2020, contre 3% avant le début de la crise sanitaire. Parmi les raisons qui ont poussé les femmes à ne plus en porter, l’inconfort provoqué par le soutien-gorge figure en tête de liste.

Mais un combat féministe se dissimule également derrière ce choix vestimentaire. En effet, l’étude rapporte que les femmes de moins de 25 ans voient dans le mouvement du "No Bra" une manière de lutter contre la sexualisation des seins féminins qui impose aux femmes de cacher leur poitrine au regard d’autrui.