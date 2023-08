Espalion. Un pique-nique pour rassembler tout Calmont

Chaque année, en août, l’association Sauvegarde et animation

de Calmont-d’Olt présidée par Vincent Costes donne rendez-vous aux habitants du village et plus largement à ceux résidant sur toute la butte à se retrouver pour un moment de partage et d’amitié

à l’ombre des érables du délaissé. Chacun amène un plat (entrée

ou dessert) à partager. Cette année l’association, outre

la traditionnelle marquisette, offrait l’aligot et mettait à disposition des barbecues pour les grillades. Ce sont près de 75 convives

qui ont eu plaisir à se retrouver entre voisins et faire connaissance avec les nouveaux arrivants dans une ambiance des plus chaleureuses. Rendez-vous est déjà donné pour l’année prochaine.