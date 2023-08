Vacances à l'usine : quelles sont les 10 entreprises les plus visitées par les touristes en Occitanie ?

Plus de 2,2 millions de personnes ont visité les quelque 415 entreprises d'Occitanie ouvertes au public, selon les chiffres 2023 de l'Observatoire national Entreprise et découverte. Et l'Aveyron est l'une des premières destinations régionales (si ce n'est la première) pour le tourisme industriel.

Le tourisme industriel est en pleine croissance en France, leader de la visite d'entreprises (industries et artisanat) avec 20 millions de touristes recensés (+40% en 3 ans) en 2022 dans les quelque 3 500 entreprises ouvertes au public (+75% en 3 ans). Avec ses differents sites et centrales nucléaires, thermiques et hydrauliques, EDF est l'entreprise la plus visitée de France (500 000 visiteurs chaque année).

2,2 millions de visites en Occitanie

En Occitanie, 5e région de France en terme de tourisme industriel, le nombre d'entreprises "visitables" en plus que doublé depuis 2020, passant de 192 à 415 en 2023. Le nombre de visiteurs a lui augmenté de 50%, avec 2,2 millions de visites cette année.

Le secteur de l'agroalimentaire, pour ne pas dire gastronomique, se taille la part du lion : 40% des entreprises visitées en font partie, avec des entreprises "emblématiques" comme l’Oulibo (moulin oléicole, Bize-Minervois, Aude), les Salaisons Oberti (Lacaune, Tarn), Raynal et Roquelaure (Capdenac-Gare, Aveyron), Ethiquable (Fleurance, Gers) ou encore la chocolaterie Nougalet (Luc-sur-Aude, Aude), détaille l'Observatoire. 26% des visites en Occitanie concernent des entreprises de vins, bières et spiritueux, 14% l'artisanat et les métiers d'art, 11% des entre prises de mode et de cosmétiques (dont les laboratoires Pierre-Fabre -Tarn- et Nutergia -Aveyron-), et enfin 9% l'industrie, l'énergie et l'environnement.

Des familles et des locaux

Les entreprises "historiques" ont la cote, puisque 52% de ces entreprises ont plus de 50 ans et 25% sont au moins centenaires, dont les caves Byrrh (créées en 1866, Thuir, Pyrénées-Orientals) et de Roquefort Société (depuis 1867, Roquefort, Aveyron), ou les poteries d'Albi (depuis 1891, Tarn).

Les deux-tiers des visiteurs viennent dans ces entreprises en familles (pour 68%) ou en voisins (pour 67%). Seulement 10% de ces visiteurs sont des étrangers.

Le tarif moyen d'une visite dans l'une de ces entreprises est de 9,80 € en Occitanie, mais 45 % de ces visites sont gratuites.

Le laguiole et le roquefort plus visités que l'airbus

Voici maintenant le Top 10 des entreprises les plus visitées d'Occitanie. Pas moins de 5 entreprises aveyronnaises y figurent.

LES SALINS D’AIGUES-MORTES (Aigues-Mortes, Gard) : 170 000 visiteurs (6e au Top 10 national) EDF HYDRO SUD-OUEST (tous sites d'Occitanie) : 143 665 visiteurs L’OULIBO (Bize-Minervois, Aude) : 112 820 visiteurs COUTELLERIE DE LAGUIOLE HONORÉ-DURAND (Laguiole, Aveyron) : 106 000 visiteurs COOPÉRATIVE FROMAGÈRE JEUNE MONTAGNE (Laguiole, Aveyron) : 100 000 visiteurs COUTELLERIE FORGE DE LAGUIOLE (Laguiole, Aveyron) : 80 000 visiteurs CAVES DE ROQUEFORT SOCIÉTÉ (Roquefort-sur-Soulzon, Aveyron) : 60 000 visiteurs AIRBUS (Blagnac, Haute-Garonne) : 41 500 visiteurs TERRE DES TEMPLIERS (caviste, Banyuls-sur-Mer, Pyrénées-Orientales) : 40 000 visiteurs CAVES ROQUEFORT PAPILLON (Roquefort-sur-Soulzon, Aveyron) : 34 065 visiteurs

Laguiole premier site du tourisme industriel en Occitanie

En observant ce classement, si l'on additionne les visiteurs des coutelleries, ce sont 186 000 visiteurs pour le seul couteau laguiole, N°1 régional des objets pour le tourisme industriel, alors qu'en ajoutant les visiteurs de la coopérative Jeune Montagne, avec au total 286 000 visites par an, Laguiole est certainement la première destination "touristico-industrielle" d'Occitanie.

Au niveau national, les coutelleries Honoré Durand et des Forges de Laguiole sont même les 2e et 3e entreprises les plus visitées dans le secteur "Artisanat et métiers d'art", loin derrière la Verrerie de Biot (Paca) avec 450 000 visiteurs annuels.

Avec plus de 94 000 visites, les caves de roquefort (Société et Papillon) s'en tirent plus qu'honorablement, avec notamment deux fois plus de visiteurs que pour l'usine Airbus.