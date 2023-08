CARTE. Canicule et risque de forts orages : 19 départements en vigilance rouge, 37 en orange et 15 en jaune

Une vague de chaleur durable et intense s'est installée sur les deux tiers sud du pays depuis le début de la semaine. Elle revêt un caractère remarquable voire exceptionnel en vallée du Rhône et sur le sud du Massif Central, puis en Occitanie et jusqu'à l'ouest de l'Aquitaine ce mercredi, avec des températures maximales de 40°C à 42°C, voire localement plus, et de probables records encore battus à la clé.

Ce qu'il faut savoir Ce mercredi 23 août, midi, ce sont 19 départements qui basculeront en vigilance rouge canicule, 37 en orange et 11 en jaune orages



Dix départements d'Occitanie sont concernés



Mardi 22, de nombreux records ont été battus en France. Parmi les records absolus en température maximale, on peut noter celui d'Orange (Vaucluse) avec 42,7 °C ou encore Pujaut (Gard) avec 41,6 °C. De nombreux records mensuels ont aussi été dépassés



Météo France annonce que ce mercredi matin vers 5 h, les températures minimales observées élevées sur une large partie sud du pays, sont généralement comprises entre 20 et 26°C en plaine avec entre autres 24,8 °C à Toulouse-Blagnac et sur le littoral, on relève jusqu'à 30,9 °C à Menton et 28,3 °C Nice, 28,0 °C à Narbonne. La vigilance rouge "canicule" est maintenue ce mercredi 23 août 2023. A partir de midi, elle sera étendue de 4 à 19 départements. Les vigilances de ce mercredi 23 août. Document - Météo France Ain

Ardèche

Aude

Aveyron

Drôme

Gard

Haute-Garonne

Gers

Hérault

Isère

Loire

Haute-Loire

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Rhône

Tarn

Tarn-et-Garonne

Vaucluse 37 départements en vigilance orange canicule La vigilance orange "canicule" est étendue aux départements de la Creuse, des Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées et concerne donc 37 départements. Quinze départements en vigilance jaune orages Les météorologues prévoient une chute des températures et un retour des orages en fin de semaine. D'ores et déjà, le gendarme de la météo a décidé de placer quinze départements en vigilance jaune orages. L'Ariège

L'Aveyron

Les Hautes-Pyrénées

Les Pyrénées-Orientales

La Haute-Garonne

La Lozère

Le Cantal

Le Puy-de-Dôme

La Haute-Loire

L'Ardèche

La Creuse

La Corrèze

Les Alpes-Maritimes

Les Hautes-Alpes

Les Alpes-de-Haute-Provence Six sont situés en Occitanie. 15 départements en vigilance jaune orages. Document - Météo France A quoi s'attendre ce mercredi 23 août ? Dans son bulletin météo réactualisé ce mercredi 23 août 2023, Météo France annonce une journée encore "suffocante sur une large moitié Sud mais moins chaude près de la Manche et des frontières du Nord". "Sur une grande moitié sud du pays, jusqu'à la Vendée et Bourgogne Franche-Comté, l'épisode caniculaire s'intensifie". 42 °C encore attendus Les températures minimales ne descendent pas en-dessous de 20 à 25 degrés en général, voire 22 à 27 degrés. En journée la chaleur s'accentue. Il fait entre 34 et 39 degrés de la Vendée à Bourgogne Franche-Comté, 36 à 40 degrés au sud mais souvent jusqu'à 40 à 42 degrés, très ponctuellement 43, de la vallée du Rhône jusqu'au sud-ouest du pays. Soleil de plomb et possibles orages "Bien souvent, un soleil de plomb continue de s'imposer sur toutes ces régions, même si du nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à Bourgogne Franche-Comté des passages nuageux circulent dès le matin, avec un petit risque d'ondées vers le Poitou-Charentes". "A nouveau dans l'après-midi, le relief des Pyrénées, du Massif central et des Alpes frontalières se charge de nuages menaçants et quelques averses se déclenchent, parfois accompagnées d'orages".