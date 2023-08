Covid-19 : pendant la crise sanitaire, le projet de création d'une "Arche de Noé" à Saint-Cyprien-sur-Dourdou avait fait grand bruit

Originaire de Saint-Cyprien-sur-Dourdou, en Aveyron, le docteur Olivier Soulier a été retrouvé mort fin juin 2023 à la suite d’une expérience fatale de chamanisme à Paris. Le parquet parisien s’est saisi du dossier.

"Saint-Cyprien-sur-Dourdou, nouveau refuge pour complotistes ?", titrions-nous à l’époque. C’était en 2021 et Le Monde venait de révéler que de nombreuses figures antivax et complotistes avaient pour idée de s’installer dans la propriété familiale du docteur Olivier Soulier pour y créer une "Arche de Noé", loin de la "dictature", "de la 5G", etc.

A lire aussi : Expérience fatale de chamanisme : l'intrigante mort du docteur Olivier Soulier, Aveyronnais, figure de la sphère complotiste

Durant le Covid-19, l’Aveyronnais, retrouvé mort à Paris, fin juin 2023, est devenu une figure de la sphère antivax et complotiste. Diplômé de la faculté de médecine de Lille en 1985, il a mené toute sa carrière comme acupuncteur et homéopathe à Marcq-en-Barœul.

À plusieurs reprises d’ailleurs, des réunions de RéinfoCovid, site sur lequel étaient propagées de nombreuses fausses informations lors de la crise sanitaire, ont eu lieu chez le Dr Soulier. On y avait notamment aperçu le très controversé Louis Fouché.

"On n’arrête pas de m’interroger sur ça, c’est fatigant", nous avait alors répondu le maire Bernard Lefebvre de la commune rattaché à Conques-en-Rouergue. Et de poursuivre : "Je ne sais pas d’où cela est sorti, mais d’autres communautés qui viennent dans nos villages m’inquiètent bien plus que celle-ci.

Le Dr Soulié est quelqu’un de très apprécié et il peut recevoir qui il veut chez lui. Aujourd’hui, dès qu’on critique la valeur du vaccin, on nous taxe de suite de complotiste. Se poser des questions, c’est aussi ça la démocratie".