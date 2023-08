Aveyron : dix-huit équipes aux championnats Open et féminin de pétanque

La période estivale terminée, les championnats des clubs de pétanque qui se jouent le dimanche débuteront le 3 septembre. Trois équipes féminines et quinze équipes Open du district y participeront.

À raison de deux rencontres chaque dimanche, les phases de poules qualifieront les meilleures formations pour les phases finales qui sont programmées dimanche 8 octobre, à Sainte-Geneviève-sur-Argence et à Villeneuve et, dimanche 22 octobre, à Saint-Affrique.

Féminines : 3 équipes

Division I, poule A : P. Carladez, Lunac, Ambeyrac, Rieupeyroux II, Rignac, Le Gua, La Primaube I.

Division II, poule B : Saint-Côme-d’Olt, Espalion, Laissac-Bertholène, Quatre-Saisons III, La Primaube III, Villefranche-de-Rouergue.

Open : 15 équipes

Division II, poule A : Espalion I, Sainte-Geneviève I, Saint-Geniez-d’Olt I, Naucelle I, Onet Village I, PJ. Millau II, Olemps-La Mouline II.

Division III, poule A : Espalion II, Villecomtal, Saint-Côme-d’Olt I, Saint-Geniez-d’Olt II, Le Nayrac I, P. Carladez I, Saint-Cyprien.

Division III, poule D : P. Carladez III, Sainte-Geneviève II, Espalion III, Flavin II, Olemps-La Mouline IV, Laissac-Bertholène II, La Primaube III. Division IV, poule C : Saint-Côme-d’Olt II, Sainte-Geneviève III, Bozouls, Laissac-Bertholène I, Ceignac III, Onet Village III, Lax.

Finales vétérans

Le championnat des clubs vétéran, auquel 16 équipes du district ont participé est bien avancé. Les parties de poules sont terminées et les phases finales débutent. Division II. Entraygues et Saint-Geniez-d’Olt I rencontreront respectivement Viviez I et Salles-Courbatiès en quart de finale, à 14 h 30, à Ceignac. Les vainqueurs joueront les demi-finales jeudi 14 septembre, à 8 h 30, à Savignac.

Division III. Le Nayrac recevra Les Costes-Rouges IV, le jeudi 31 août encadrage, à 14 h 30. Le vainqueur disputer les huitièmes de finale, jeudi 7 septembre, à 8 h 30, à Ceignac.