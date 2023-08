La société des Salaisons Fouilladol détruite dans un incendie : "J’ai des clients vraiment très bien", se console le patron

Au lendemain de l'incendie qui a ravagé son entreprise à La Fouillade, le patron du Fouilladol en appelle à ses clients et fournisseurs.

Jean-Marc Guidot est abasourdi lorsqu’il voit l’ampleur des dégâts après le sinistre qui a ravagé le Fouilladol dans la nuit de lundi 21 août à mardi 22 août. En 2018, un précédent incendie avait touché la partie technique de sa société de Salaisons, mais la structure avait été épargnée.

"Tout ce qui est autour s'est enflammé"

"Là, apparemment, le feu a pris à l’étage, au grenier probablement d’après les témoins. La cage d’escalier a fait un appel d’air. Et tout ce qui était autour s’est enflammé. La température a dépassé les 1 000°; ça a tordu les poutrelles. Les machines en aluminium ont fondu. Et même la dalle entre le sous-sol et l’étage pourrait ne pas résister à une nouvelle activité industrielle si elle est conservée, selon les gendarmes de la scientifique que j’ai vus ce matin (NDLR : mercredi). Je pensais que le sous-sol avait été préservé. Mais non, il n’y a plus rien."

Chômage technique pour deux salariés

Long soupir fataliste. Jean-Marc et son épouse espèrent l’expert d’assurance dès cette semaine. Le chômage technique a été mis en place pour leurs deux salariés. Mais en attendant, il faut bien payer les fournisseurs. Aussi, les appelle-t-il un par un. "J’ai des règlements qui vont tomber mais pas avant le 20 septembre. Et là, j’ai besoin de trésorerie".

"J'ai besoin de trésorerie"

Jean-Marc se rassure en se disant qu’il a "des clients vraiment très bien" qui vont peut-être anticiper les paiements à 30 jours. La solidarité, il a pu la voir aussi alors que les flammes rongeaient son outil de travail. "Les pompiers ont été exceptionnels, à la fois dans la lutte contre l’incendie et dans le soutien."

"Le travail exemplaire des pompiers"

Une remarque que partage Dominique Rigal, le maire de La Fouillade, qui était présent, lui aussi, cette nuit-là. "Les pompiers ont fait un travail exemplaire. Ils ont évité la propagation aux appartements et à la pizzeria qui ont une charpente commune avec l’entreprise de salaisons. Vu l’ampleur du feu, ce n’était pas gagné." La solidarité et l’espoir, voilà ce qu’il reste aujourd’hui à Jean-Marc Guidot, son épouse et leurs deux salariés.