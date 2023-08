Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Belle 11e édition de la montée des véhicules historiques

Récemment, lors de la traditionnelle fête la rive droite, l’association de l’écurie des Marmots a organisé la 11e édition de la montée de véhicules historiques.

Un rendez-vous que les amateurs d’automobiles n’ont pas manqué. Ce sont 90 équipages venus essentiellement des départements, de l’Hérault, du Cantal, du Vaucluse, de l’Allier qui se sont présentés route des Charlottes pour effectuer 6 montées, sur route fermée, empruntant le parcours de la course de côte.

Il s’agit d’une démonstration, et non d’une course de côte chronométrée, de véhicules historiques immatriculés avant 1986, ainsi que de voitures prestigieuses, rares, à caractère exceptionnel, présentant un grand intérêt historique ou sportif. L’objectif est d’avoir du plaisir sans prise de risque inutile, le but étant de rouler, à son rythme en toute sécurité, et faire découvrir les véhicules à des passionnés.

Pour cette édition, le temps était idéal. Tous les participants et les spectateurs ont apprécié l’ambiance et la parfaite organisation. Merci à tous les membres de l’écurie des Marmots et les bénévoles qui ont œuvré pendant de nombreuses heures à l’organisation de ce rendez-vous de passionnés de véhicules historiques.