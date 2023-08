Comps-la-Grand-Ville. Habitants et vacanciers ont apprécié cette journée amicale et familiale

Dès potron-minet, les jeunes conscrits à peine émergés d’une nuit trop courte, voire inexistante, étaient tout de même opérationnels, pour servir de nombreux déjeuners. Certains d’entre eux participaient à l’habituelle messe festive animée par Régine, au cours de laquelle le père Demierre, avec sa sympathie naturelle, avait une parole encourageante envers cette jeunesse dynamique. À la fin de l’office, une attention particulière de Régine invitait les conscrits à sortir avant les paroissiens afin d’aller déposer une gerbe aux monuments aux morts. Le maire prenait alors la parole, nommait les soldats ayant donné leur vie pour leur pays et invitait les participants au pot de l’amitié. Dans l’après-midi, quelque peu suffocante, les familles étaient invitées à participer aux ateliers, maquillage, jeux de société et bien d’autres. Certains s’intéressaient particulièrement à l’expo de voitures anciennes. Ces dernières affichaient avec fierté leur carrosserie rutilante. Cette journée se terminait, bien plus tôt que la veille, par un repas aligot saucisse au son de deux groupes Ben et Mylène et Rudy Live. Merci aux jeunes qui ont fait vivre les villages dans cette première quinzaine du mois d’août. De nombreuses photos sont visibles sur le site de la mairie.