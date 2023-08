Argences en Aubrac. Quilles de huit : des qualifiés, des médaillés et des champions !

C’est à Montpellier, le 29 juillet, qu’ont débuté les compétitions internationales de quilles de 8.

Le sympathique club héraultais avait organisé, de main de maître, un week-end de festivités où 9 joueurs du club étaient qualifiés. En cadet, Clément Planques décroche la médaille d’argent. En senior, Julien Galdemar réalise l’exploit de remporter le titre, deux années d’affilée (après celui obtenu l’an dernier à Saint -Amans-des-Côts). Le week-end suivant, c’est à Rodez que 7 équipes ont représenté le club. Dès le samedi, la quadrette Bouldoires (Armand Bouldoires, Adrien Batut, Patrick Galdemar et Cyril Salgues) est montée sur la plus haute marche du podium en catégorie Essor. Le dimanche, c’est en catégorie Honneur que l’équipe Aubert (Gilles Aubert, Jean Raynaldy, Alain Viguier et Jérôme Couailhac) a remporté la médaille d’argent. En Excellence l’équipe Galdemar (Julien Galdemar, Flavien Galdemar, Rodolphe Besombes et Eric Batut) termine à 7 petites quilles du podium. Julien Galdemar se voit remettre le trophée Roger Marc (meilleure moyenne sur les 2 championnats de France) et le 8 d’or (meilleure moyenne à la fin de la saison). Bravo à ces nombreux qualifiés qui font la fierté du club et merci aux supporters qui les suivent.