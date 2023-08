CARTES. Orages, averses, inondations, risques de grêle : en vigilance jaune, un samedi soir électrique en Occitanie

Tous les départements d'Occitanie vont connaître une soirée et une nuit avec un ciel très chargé. On détaille.



La canicule, c'est bel et bien fini. Après une brusque baisse des températures, c'est un ciel chaotique qui s'installe sur le nord-ouest et le sud de la France pour cette soirée et cette nuit de ce samedi 26 août. Ce ciel se dégagera ce dimanche 27 août, mais UNIQUEMENT pour les départements du nord-ouest.

Orages, averses, inondations

48 départements sont placés en vigilance jaune orages ce samedi soir (ils seront encore 32 dimanche), dont tous les départements d'Occitanie.

Encore 48 départements en vigilance jaune pour ce samedi soir. Repro CPA - Météo France

14 départements sont également placés en vigilance jaune pour les pluies et les inondations pour cette soirée de samedi (ils seront 17 dimanche), dont six en Occitanie :

Lozère

Gard

Pyrénées-Orientales

Haute-Garonne

Ariège

Hautes-Pyrénées.

Cette vigilance jaune durera tout la journée de dimanche, tant pour les orages que pour les pluies et les éventuelles inondations.

Vigilance jaune pluies/inondations. Repro CP - Météo France

Une nuit agitée pour l'Occitanie

En Occitanie, la soirée et la nuit de ce samedi 23 août risquent d'être agitée, arrosée et/ou électrique dans tous les départements. Dès cette fin d'après-midi, des orages éclateront sur le littoral méditerranéen, mais aussi à l'intérieur des terres dans le Gard, l'Aude, l'Hérault, la Lozère et les Pyrénées-Orientales.

Des orages de grêle pourraient également se dérouler dans la soirée en Aveyron, dans le Tarn, la Haute-Garonne et l'Ariège.

Des risques d'orages sont également annoncés dans les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot.

Lors des orages, le vent soufflera en rafales pouvant atteindre les 80 km/h.

Une soirée et une nuit agitées ce samedi. Repro C P - Météo France

⚡ Gare aux violents orages ce samedi, notamment en soirée du Roussillon au Languedoc ! ➡ https://t.co/GOq6jPoRaA pic.twitter.com/JrIrflnIB8 — Météo Express (@MeteoExpress) August 26, 2023

Un dimanche plus calme

Le dimanche devrait s'avérer beaucoup moins turbulent dès la matinée, avec un ciel qui se dégage sur le littoral et à peine quelques averses à craindre sur l'Aveyron, le Tarn, la Haute-Garonne, l'Ariège, le Gers, le tarn-et-Garonne et les contreforts pyrénéens.

Une situation sensiblement la même dans l'après-midi, saufe au pied des Pyrénées où les averses se feront plus soutenues, alimentant les risques d'inondations. En soirée, les risques d'averses se cantonneront autour des Pyrénées.