Le Nayrac. Les chasseurs régalent les amateurs de gibier

L’été, le rendez-vous est incontournable pour les chasseurs de la société GAF (Groupement Agricole et Forestier). Chaque année, ils préparent en effet les sangliers à la broche pour régaler les nombreux amateurs. Tout est préparé en amont : les réservations, la mise en place des tables et chaises avec assiettes et couverts…. Et surtout la cuisson des sangliers malgré la chaleur. Ceci est l’affaire de spécialistes qui connaissent quelques secrets pour l’assaisonnement, la quantité et la qualité de la braise… Et tout est fin prêt pour le soir où vacanciers et Nayracois ont plaisir à se retrouver. Les chasseurs vont maintenant penser à la prochaine saison qui approche et qui devrait encore leur permettre de prélever de beaux spécimens de gibier.