Saint-Amans-des-Cots. Une Drone de journée à Ciel Ouvert

Dès le matin, cette "Drone" de journée a commencé à la médiathèque de Saint-Amans-des-Côts avec le vernissage de l’exposition "Le Temps à Ciel Ouvert… entre certitudes et prévisions". Une dizaine de panneaux retraçaient l’évolution historique des instruments de mesures météorologiques (thermomètre, baromètre, hygromètre…). Mme Cestrières suppléante de M. Mazard et M. Cagnac maire de Saint-Amans-des-Côts représentant M. Valadier, président de la Communauté de Communes Aubrac, Carladez et Viadène, ont accueilli les membres de l’Association des Amis de Charles de Louvrié : M. Pujol, M. Poissonnier, M. Winter et M. de Saint-Exupéry. "Cette exposition qui concerne la météo est reliée à l’aventure de l’aéronautique. Si on n’a pas la météo on ne peut pas voler. Le but est de développer les inventions et de donner le goût de la science et de la technique à la jeunesse en développant les moyens d’aborder des expériences réalisables, de l’école primaire jusqu’à la terminale". Après un déjeuner de travail à Campouriez en présence notamment d’Alain Marc et Jean-Claude Anglars sénateurs, Christophe Delmas, maire de Campouriez, Winter a présenté un film sur Jean-Marie Le Bris, inventeur de la "Barque ailée". Le public a découvert le premier planeur muni d’ailes à gauchissement et le premier brevet de 1857 sur l’incidence et la portance de l’aile du planeur. Et les plus jeunes ont été ravis de s’initier aux vols de drones avec Mrs Salaville et Pujol. La soirée s’est poursuivie à Montézic autour de la projection d’un film sur les premières découvertes astronomiques commentées par M. Pujol. "Il y a 2300 ans, on définissait avec un simple bâton le diamètre ou la circonférence de la Terre, de la Lune ainsi que la distance de la Terre à la Lune", jusqu’aux images d’aujourd’hui du récent JWST (James Webb Spatial Télescope)". Pour clore toutes ces incroyables découvertes, les participants avec lampes électriques en main, ont fait une promenade astronomique au Pic du Castel où l’association "Ciel en Carladez" proposait une animation sur les états du Ciel avec un grand télescope. Les explications de Pascale Mairiniac ont permis à chacun de repérer la Grande Ours et en bouquet final, ils ont pu admirer Saturne avec ses anneaux au télescope.