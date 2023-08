CARTES : orages forts et cumuls de précipitations, neige en montagne... 24 départements en vigilance ce dimanche

Météo France prévoit de forts orages ce dimanche 27 août, avec des averses très marquées et de forts coups de vent dans le Sud-Est. 24 départements sont placés en vigilance dont trois en vigilance orages orange. À noter, l'arrivée en abondance de la neige sur les Alpes et les Pyrénées au-dessus de 2500 m.

De forts orages sont encore attendus ce dimanche 27 août 2023 dans le sud-est de la France. Dans son dernier bulletin de vigilance, Météo France a placé 24 départements en vigilance dont trois (les deux départements corses et les Alpes-Maritimes) en vigilance orange aux orages. Cette vigilance entrera en vigueur dans la soirée et devrait encore être valable lundi.

? 3 départements en Orange pic.twitter.com/7ROSuqIpBv — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 27, 2023

Les départements en vigilance pluies inondations ce dimanche. Capture d'écran - Météo France

"De violents orages vont circuler en Méditerranée au cours de la journée de dimanche et s’approcher des côtes provençales où ils pourront déborder très temporairement, en donnant en particulier de bonnes rafales de vent", indique l’institut météo. "D’autres orages, associés au creusement d’une dépression nommée Réa, vont se manifester à partir de la soirée de dimanche et jusque dans la journée de lundi sur les Alpes-Maritimes et la Corse."

Les prévisions dans l'Hexagone ce dimanche matin. Capture d'écran - Météo France

Les prévisions dans l'Hexagone ce dimanche après-midi. Capture d'écran - Météo France

"Les incertitudes restent significatives sur cette situation pluvio-orageuse", indique Météo France. "Les orages les plus violents pourront se produire en mer mais le risque semble suffisamment marqué sur les Alpes Maritimes et la Corse pour justifier une vigilance orange".

Des vents de 100 km/h dans le Roussillon

Le temps sera plus calme dans le reste du pays. En Languedoc-Roussillon, après les fortes pluies et les orages du début de matinée, la tramontane se lèvera et apportera des éclaircies dans un air rafraîchi. En soirée, le vent atteindra près de 100 km/h en Roussillon.

Les prévisions en Occitanie ce dimanche matin. Capture d'écran - Météo France

Les prévisions en Occitanie ce dimanche après-midi. Capture d'écran - Météo France

Dans la soirée, le temps pourrait se dégrader franchement sur le sud de la Provence et la Corse. De violentes rafales seront possibles sous orage sur l’île de Beauté.

Quel temps prévu lundi 28 août ?

L'épisode d'intempéries se poursuivra ce lundi dans le sud-est avec des risques d'inondations à surveiller dans les Alpes et des vents violents près de la Méditerranée. Partout ailleurs, le temps sera très hésitant et frais avec une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses.