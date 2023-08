Russie : pour Moscou, Evgueni Prigojine, le chef de Wagner, est bien mort dans le crash du jet privé

Evgueni Prigojine, chef de la milice russe Wagner, est bien mort dans le crash d’avion survenu en Russie mercredi 22 août. Les autorités russes l’ont confirmé ce dimanche 27 août 2023.

Le comité d'enquête de la fédération de Russie a déclaré dimanche 27 août que des tests génétiques avaient confirmé la mort d'Evguéni Prigojine dans le crash mercredi de l'avion dans lequel avait pris place la direction du groupe paramilitaire Wagner.

Le nom du patron du groupe de mercenaires ainsi que celui de son fondateur, Dimitri Outkine, figuraient sur la liste des sept passagers et trois membres d'équipage qui avaient embarqué dans le jet privé, un Embraer Legacy 600, pour un vol entre Moscou et Saint-Pétersbourg.

L'identité des dix morts établie

"Dans le cadre de l'enquête sur le crash aérien dans la région de Tver, les analyses moléculo-génétiques sont terminées. Sur la base de leurs résultats, l'identité des dix morts a été établie. Elle correspond à la liste figurant sur le plan de vol", dit le comité d'enquête sur la messagerie Telegram.

La mort d'Evguéni Prigojine est intervenue deux mois après sa mutinerie contre les autorités militaires russes sur fond de désaccord sur la conduite de la guerre en Ukraine, initiative qualifiée de "trahison" par le président Vladimir Poutine.

Cela a suscité de nombreuses spéculations sur la cause du crash, notamment dans l'entourage de Wagner, dont l'hypothèse d'un tir de missile antiaérien.

À Washington, Paris, Berlin ou Kiev, de hauts responsables ont sous-entendu que leurs soupçons se portaient directement sur le Kremlin.

Lundi 20 août, dernière apparition de Prégojine

Pour sa part, le Kremlin a démenti avoir ordonné d'assassiner Evguéni Prigojine, qualifiant de "spéculations" ces insinuations et Vladimir Poutine a présenté jeudi 24 août ses condoléances aux victimes.

Le chef de Wagner était réapparu dans une vidéo tournée en Afrique et publiée le lundi 20 août. "Le groupe Wagner effectue une mission de reconnaissance, rend la Russie encore plus grande sur tous les continents et l’Afrique encore plus libre", indiquait-il alors.