Avant la fin des vacances, cinq idées de visites de fermes dans l’Ouest Aveyron

Canards, alpagas, fleurs, vaches et chevaux : dans notre série estivale sur les sorties de l’été à l'ouest du département, voici aujourd'hui quelques idées pour visiter les fermes de notre territoire.

Ferme d’alpagas, à Maleville.

Installés à Maleville depuis 2016, Paul Beswick et Damien Upton ont lancé l’entreprise Duprem, référence dans la commercialisation de la laine et l’élevage d’Alpagas dans le département. À côté, ils organisent aussi des visites de leur ferme, où il est possible de leur donner à manger et les caresser, et aussi de se promener avec un alpaga.

Tarif adultes 5 euros et 2 euros pour les enfants (2 à 5 ans). Des visites quotidiennes sont organisées jusqu’à la fin du mois d’août (départ à 10 h 30, à 11 h 30, à 14 h 30, à 15 h 30 et à 16 h 30). Le reste de l’année, réserver assez tôt. Informations au 05 65 29 89 93.

La ferme de canards de "Carlou", à Monteils

C’est une institution, portée par Jacky Carles, un personnage haut en couleur. Il se chargera de la visite de son exploitation de canard. Fopie gras, rillettes, confit ou encore boudin, de nombreux produits dérivés sont fabriqués à la ferme, "dans le respect des canards, élevés avec amour", appuie le patron. Possibilité de repas à "la Table Paysanne" sur réservation, avec une cuisine spéciale dans de vieux chaudron de cuivre.

Tarif gratuit pour la visite. Pour plus d’informations et autres réservations, contact au 05 65 29 62 39 (209, rue du Gabas, Monteils).

Cueillette de fleurs sauvages à Sainte-Croix

À La Vallete, Sainte-Croix, Michaël Fayret, botaniste de terrain et producteur de fleurs comestible, plantes aromatiques, citrons (combava, caviar, jaune), safran, fait des visites de son exploitation.

Les sorties cueillettes sauvages se font sur réservation à 30 euros/personne pour un groupe de 10 personnes maximum. Départ le temps d’une matinée en cueillette puis petit atelier cuisine, préparation de produits. Suivi d’une dégustation. Renseignements au 06 19 10 19 26.

Une chevauchée à cheval dans la nature, à Villefranche

Une balade à cheval au rythme des pieds nus (chevaux non ferrés). "Se balader avec des chevaux pieds nus c’est accepter de prendre le temps, s’immerger dans la nature, être à l’écoute de sa monture, se laisser guider par le rythme choisit par son cheval". Ouverture toute l’année. Balade 2 h 30 : 35,00 euros, 3 h 30 : 45,00 euros.

Journée minimum de 6 h : 70 euros. Baptême 1 heure : 20 euros. Renseignements au 06 15 84 00 03.

Visite de la ferme Harmonie, production de vaches laitières

La ferme Harmonie, à Maleville, produit du lait de vache. "Découvrez notre passion pour l’élevage en agriculture biologique et partez à la découverte de notre ferme à taille humaine."

Visite de la ferme (durée 3 heures), participation à la traite possible, goûter fermier. Les visites se clôturent par un goûter fermier : lait, jus de pomme, madeleines et confitures maison, etc.

Forfait par famille : 30 euros. Informations au 06 88 75 53 28.