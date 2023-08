Onet-le-Château : une nouvelle saison captivante à découvrir bientôt sur la scène de La Baleine

Le théâtre municipal La Baleine, le café culturel Le Krill et la médiathèque Paul-Géraldini proposent un programme exceptionnel d’animations et de spectacles pour la saison 2023-2024.



Le programme complet de la saison culturellle 2023-2024 sera dévoilé sur la scène de La Baleine le jeudi 7 septembre à 20 heures. Ce sera l’occasion pour les spectateurs de découvrir, à travers extraits et descriptions des spectacles, les surprises qui les attendent au cours des mois à venir. Cette soirée se poursuivra au Krill avec le groupe Berzinc. Ce duo revisitera les grands noms de la chanson française à grands coups de percussions métalliques et de groove de contrebasse. Préparez-vous à succomber à l’envie irrésistible de venir et revenir au sein des structures culturelles municipales.

Mais d'ores et déjà, voici quelques dates en attendant le programme complet.

- Pour rire ensemble : avec le festival Rire Onet du 26 au 29 septembre, mais aussi HassanDeMonaco le 26 janvier au Krill ou encore Pablo Mira à l’Athyrium, le 30 mai.

- Pour vibrer ensemble : dans l’univers rock, les 16 et 17 novembre, avec la médiathèque pour le film documentaire Diesel et l’apéro-concert de Forest Pooky au Krill. Dans d’autres registres, Maestrissimo le 12 mars et Ycare le 4 avril devraient nous enchanter…

- Pour découvrir ensemble : le théâtre sera bien présent tout d’abord le 5 octobre, pour la suite très attendue de la saga provençale avec Fanny, le 8 février on découvrira le chanteur Amir dans une prestation hors normes de comédien dans « Sélectionné », sans oublier fin novembre, la deuxième édition du festival du Court-Métrage « On court à la Baleine ».

- Pour partager des moments inoubliables : le premier aura lieu le 27 septembre à 15 h au Krill, avec « Le Perturbateur », puis le 25 octobre avec un jeu d’aventure immersif de Freemick, ou en vous confrontant à la réalité virtuelle le 2 décembre, à la médiathèque. Le 19 décembre ce sera la grâce et l’élégance avec la troupe de la chorégraphe Carolyn Carlson sur la scène de La Baleine, tout comme le 19 mars, avec le cirque à l’international de « Blacks Blues Brothers » et pour les plus jeunes et leurs familles, la saison se clôturera avec « Dans la gueule du gnou », le 12 juin.

Vous pouvez réserver vos places dès maintenant et en attendant de « tout » découvrir le 7 septembre, à 20 heures, au théâtre municipal La Baleine, vous pouvez consulter le site de La Baleine (la-baleine.eu) ou celui de la ville : www.onet-lechateau.fr