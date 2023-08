Le temps sera encore instable lundi sur le Sud-Est et vers les Pyrénées, plus variable ailleurs, selon Météo-France qui a émis des vigilances orange pour orages la Haute-Corse et la Corse du Sud.

La Corse du Sud et la Haute-Corse seront en vigilance orange pour orages et pluie-inondation, la Corse du sud en vigilance orange pour orages, précise Météo-France, dans son bulletin municipal de ce lundi 28 août 2023.

De bons cumuls localement

Des pluies parfois modérées s'attarderont sur le relief alpin. Elles prendront un caractère orageux des Alpes-Maritimes à la Corse avec à nouveau de bons cumuls localement. Sur les Alpes du nord, la limite pluie/neige s'abaissera vers 2 200 m. Au voisinage des Pyrénées, le temps sera également instable avec de fréquentes averses, notamment en matinée.

Des rafales jusqu'à 110 km/h sur le Sud-Est

Ailleurs, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies avec des ondées plus éparses. Mistral et tramontane souffleront assez fort à fort sur le Sud-Est avec des rafales de 90 à 110 km/h près des côtes. Sur la Corse, c'est le vent d'ouest qui atteindra les 100/110 km/h en pointes sur le relief et les extrémités de l'île.

Les températures se rafraîchissent

Dans l'après-midi, de fortes vagues sont attendues sur la Corse du sud avec un risque de submersion des côtes. Côté températures, les minimales iront de 10 à 16 degrés en général, jusqu'à 17 à 20 degrés sur les rivages du Sud. L'après-midi, il fera localement 16 à 19 degrés dans l'Est, 19 à 26 degrés ailleurs, jusqu'à 27 à 29 degrés sur l'est de la Corse.

D'ailleurs, Météo France place le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, la Haute-Corse et la Corse du Sud en vigilance jaune vent.

Vigilance jaune orages et pluies inondations

Les Hautes-Alpes sont placés en vigilance jaune orage et pluie inondation. Les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes sont, quant à elles, placés en vigilance jaune orages, pluie inondation et crue.

Ariège, Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées en alerte

Douze autres départements dont trois d'Occitanie sont placés en vigilance jaune pluie inondation et crues. En Occitanie, il s'agit des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et de l'Ariège. Viennent s'ajouter les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes, la Haute-Provence et les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse du Sud.