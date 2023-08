Espalion. "Prendre le temps de vivre", un spectacle poétique

Cette œuvre poétique relate une histoire de vie et réussit à marier avec brio les éléments de la poésie et du théâtre.

C’est en soirée, dans la salle Claire-Bonnet communément connue comme la salle de la Gare que la troupe de théâtre amateur Les attroupés du dire a présenté la pièce "Prendre le temps de vivre", captivant une vingtaine de spectateurs.

Les poèmes créés par les plasticiens Bernard Vimond et Philippe Loze ont servi de fil conducteur, tandis que des vers issus de grands poètes comme Baudelaire, Verlaine, Victor Hugo, Boris Vian entre autres ont été habilement entrelacés dans le récit. Devant un rideau conçu par les mêmes plasticiens, les trois comédiens, Catherine Letellier, Claudie et Didier Le Roué, ont démontré avec succès que le théâtre amateur a le pouvoir de captiver et d’émouvoir le cœur du public. La mise en scène "théâtro-poétique" de Philippe Letellier a été portée par les performances brillantes de ces acteurs. Le rideau de scène, une création artistique des plasticiens, a ajouté une touche distinctive à l’ensemble de la représentation. La pièce explore diverses questions sur la vie et "un peu après" en offrant aux spectateurs un moment d’émotion et de sérénité Dans l’ensemble, cette représentation de "Prendre le temps de vivre" par la troupe "Les attroupés du dire" a brillamment illustré le pouvoir du théâtre amateur à émouvoir et à captiver son public.