Bozouls. Commerce : "Fête des bébés", l’enseigne de la seconde main

Cécile Brousse s’est installée récemment dans la cité au 16 avenue Arsène Ratier pour développer son magasin appelé "Fête des bébés". Il s’agit des vêtements de seconde main en excellent état pour les bébés de 0 à 1 an. Lorsque l’on connaît la rapidité d’utilisation des vêtements pour ces nouveau-nés qui parfois ne sont pas employés en raison de la taille ; la seconde main lors d’un achat spécifique a toute sa place à petit prix.

Cécile achète l’ensemble des vêtements bébés aux particuliers s’ils sont en bon état. Après un tri et de propreté elle les propose sur sa page facebook ou par mail ; ensuite la cliente peut se rendre à son magasin et voir les articles et les acquérir à des prix raisonnables. Cécile propose des brassières, pantalon, pyjama, casquette, chapeaux ; des collections d’été ou d’hivers également des couvertures, des matelas réducteurs de lit spécial bébés ; plus de 12OO références sont à la disposition de la clientèle avec un choix pour les naissances à venir. Le magasin est ouvert les jeudis, samedi et dimanche matin de 9 h 30 à 12 h 30. Contact 06 88 45 57 10 et Facebook : fête des bébés ou mail : fetedesbebes@orange.fr