Hausse du prix du tabac : le paquet de cigarette pourrait passer à 12 € en 2024 !

Une nouvelle qui devrait faire davantage tousser les fumeurs. Le gouvernement étudie la piste de faire passer le paquet de cigarettes à 12 € courant 2024.

L'information est un peu passée inaperçue entre les annonces du ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, pour la rentrée scolaire 2023-2024, l'actualité internationale et la réforme des retraites qui entrent en vigueur ce vendredi 1er septembre.

"Cela fait partie des pistes à l'étude"

Comme le rapportent nos confrères de RMC, le prix du paquet de cigarette pourrait passer à 12 € en 2024. Rien n'est encore officiel mais lors d'une interview sur le plateau de BFMTV, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a laissé entendre que "ça fait partie des pistes à l’étude, parfois elles sont retenues, parfois, elles ne le sont pas".

En route pour 13 € en 2027 ?

Et une trajectoire à 13 € en 2027, toujours selon RMC. Pour rappel, le prix du tabac avait déjà connu une hausse le 1er mai 2023 entre 20 et 90 centimes d'euros. Ce qui porte actuellement le paquet de cigarette, en fonction de la marque, a un coût en moyenne de 11 €. Certains paquets étant déjà 11,50 €.

Dans le reste du monde ?

Avec une moyenne du prix du paquet de 20 cigarettes de 10,19 € (selon le site Euronews en septembre 2022), la France est l'un des pays d'Europe où fumer coûte le plus cher. Les pays frontaliers de la France pratiquent des tarifs 30 à 50 % moins chers, voire 60 % : 4,55 € en moyenne en Espagne, 6,33 € en Allemagne, 6,93 € en Belgique, autour de 4 € en Andorre, et même 9,22 € en Suisse.

Seuls fument plus cher l'Irlande (13,43 € en moyenne) la Grande-Bretagne (14,38 €) et la Norvège (15,40 €), alors que pour les paquets de cigarettes les moins chers se trouvent en Lettonie (3,79 € en moyenne), en Pologne (3,22 €) et en Bulgarie (2,77 €).