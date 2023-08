Thérondels. Louisette Vicand a fêté ses 100 ans

Entourée de sa famille et du conseil municipal, Louisette Vicand a fêté ses 100 ans. Jean-Michel Guimontheil, maire, en a profité pour retracer le parcours la nouvelle centenaire.

Vicand Louisette est née le 23 juin 1923 dans la maison familiale de Thérondels où sa grand-mère étant mercière et accoucheuse, elle a assisté sa maman lors de la naissance. Lorsque ses parents montent travailler à Paris, elle est très jeune. C’est sa grand-mère qui va s’occuper d’elle. En 1932 au décès de sa grand-mère, elle devient pensionnaire au couvent de Thérondels. Deux années éprouvantes jusqu’à ses 11 ans où depuis son pensionnat elle peut voir la maison familiale fermée.

En 1934, elle rejoint ses parents à Paris dont le bar à vins est installé rue de Maubeuge. Ils prendront leur retraite jeune et s’installeront dans le Vexin. Puis Louisette rencontre André Christman qu’elle épouse le 18 juin 1946 à Paris. Le couple s’installe en région parisienne où il élève son fils Didier, né en 1952. La coquetterie de Louisette l’amène naturellement dans le domaine de l’esthétique pour finir responsable dans un magasin de parfumerie à Mantes-la-Jolie où elle vit actuellement. Pendant une trentaine d’années la maison Vicand sera occupée par des cousins et elle y reviendra peu. Dans les années 1980, avec l’attachement et l’amour du pays, elle fait découvrir le village de Thérondels à ses enfants et quatre petits-enfants pleinement intégrés au village. La retraite étant là, Louisette s’installe à Thérondels 6 mois par an. Elle participe à de nombreux voyages avec le club des Tilleuls et retrouve avec plaisir cousins et amis.

Elle entreprend des travaux dans la maison pour lui redonner tout son cachet. Un lieu particulier où se côtoient une magnifique collection de cuivres ainsi que des photos d’époque. Une maison qui respire la joie et la bonne humeur. Grâce à son entourage familial et amical, elle a atteint le bel âge symbolique de 100 ans tout en conservant la forme et le plaisir de s’apprêter qui lui vaut le surnom affectueux de "Mamie bijoux".

Au nom de tout le conseil municipal de Thérondels, le maire a remis à la centenaire un petit cadeau qui pourra compléter sa collection de photos d’époque. Un vin d’honneur clôturait cette sympathique manifestation.