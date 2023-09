Football : deuxième tour de Coupe de France pour les hommes, les Aveyronnaises entrent en jeu

Dès vendredi 1er septembre, les formations aveyronnaises en lice s'élancent dans le deuxième tour de Coupe de France. Chez les filles, seule une équipe du département va disputer le premier tour de la compétition suite à deux forfaits. Enfin, ce week-end marque également le début de la coupe d'Occitanie.

La Coupe de France continue son chemin à travers l’Aveyron. Après un premier tour synonyme de retour sur la pelouse pour les trente équipes de District et de Régional 3 les 26 et 27 août, place au deuxième. Vendredi 1er septembre, sept formations, du D1 au R2, vont rechausser les crampons.

Et ce vendredi soir, ce sont Lévézou (D1) et Réquista (R3), ainsi que Saint-Laurent-La Canourgue (D2) et Pays Alzuréen (D3) qui lanceront ce deuxième tour. Samedi, trois duels seront au programme, avant le gros morceau du week-end, prévu dimanche, dont la rencontre avec le plus gros écart de niveau : Argence Viadène (D2) – Druelle (R2).

Les footballeuses aveyronnaises s’apprêtent quant à elles à jouer leur premier tour de Coupe de France. Deux formations, Vabres-l’Abbaye (D1) et Montbazens-Rignac (D1) sont déjà assurées de passer au tour suivant, car leurs adversaires ont déclaré forfait. Et samedi soir, Pays Alzuréen (D2) affrontera Capdenac-Figeac.

Le programme du deuxième tour de Coupe de France masculine

Vendredi 1er septembre

Lévézou (D1) - Réquista (R3).....20h30

Saint-Laurent-La Canourgue (D2) - Pays Alzuréen (D3)......21 heures

Samedi 2 septembre

Saint-Affrique (R3) – Saint-Geniez (D1)......18h

Luc-Primaube (R3) – Bozouls (D2).....18h30

Le Monastère (R3) – Montbazens-Rignac (R3)......20 heures

Dimanche 3 septembre

Argence Viadène (D2) – Druelle (R2)......15 heures

Naucelle (D1) – Rance et Rougier (D2).....15 heures

Costecalde Lestrade (D2) – Millau (R3)......15 heures

Aguessac (D1) – Bas Rouergue (D1).....15 heures

Sources Aveyron (R2) – Comtal (R2)......15 heures

Ouest Aveyron (D1) – Espoir foot 88 (R3).....15 heures

Le programme du premier tour de Coupe de France féminine

Vabres-l’Abbaye (D1) – Castres.....3-0 forfait

Montbazens-Rignac (D1) – Foot Rouergue (D2).....3-0 forfait

Samedi 2 septembre

Pays Alzuréen (D2) – Capdenac-Figeac......19 heures