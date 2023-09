Montrozier. À la découverte d’un jardin potager

Sur une idée originale d’Éliane Bou-Fontaine et de Maguy Unal, la "rencontre en jardin" a débuté devant la gageothèque et nombreux ont répondu présent à cette invitation. Bernard Arette, élu local, a amené une quinzaine de personnes dans un jardin à Montrozier.

C’est par un chemin pittoresque que l’on accède à ce jardin bucolique perdu dans les champs sur les berges de l’Aveyron. Le thème de cette escapade autour des jardins étant la tomate sous toutes ses formes, le lieu était bien choisi. Rolland Grella, propriétaire de ce lieu depuis plus de 10 ans, a ouvert son paradis maraîcher. Bernard Arette, le cultivateur de cet endroit, a parlé avec maîtrise de ses tomates. Petites, rondes, allongées, énormes, très grosses.

Chaque plant a été détaillé sur la thématique de ce fruit, mettant les papilles en éveil. Et naturellement, on a fait des réserves pour l’apéritif qui devait suivre.

Dans ce jardin on cultive aussi les butternuts, les aubergines, les courges du melon, de la rhubarbe. Le soleil s’est couché doucement sur ce jardin aux légumes parfumées et tous se sont retrouvés un peu plus tard à la gageothèque autour d’un apéritif et des tomates cerises.

Un moment de convivialité et de partage très apprécié.