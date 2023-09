Espalion. Le château s’offre aux visiteurs

Jusqu’à la rentrée, profitez des visites, animations et spectacles proposés par les animateurs en costume du château de Calmont d’Olt. Entamez une ascension jusqu’au donjon du château pour y découvrir deux salles muséographiques. Vous y découvrirez du mobilier découvert à la suite de chantier de fouilles qui vous aideront à comprendre tous les aspects de la vie médiévale : la nourriture, l’hygiène, les jeux et passe-temps, l’équipement des chevaliers… L’ascension jusqu’à la terrasse de cette énorme tour vous permettra de profiter d’une vue époustouflante sur la vallée du Lot, les Causses, les monts d’Aubrac et la ville d’Espalion. Jusqu’au 30 septembre, ouvert de 12 heures à 18 heures. Adultes : 5,50 €; de 5 à 15 ans : 4,50 €; gratuit moins de 5 ans. Site internet : www.chateaucalmont.org/ Email : info@chateaucalmont.org Tél. : +33 5 65 44 15 89. Facebook : Château de Calmont d’Olt