Thérondels. Mélanie et Rémi pour la vie

Ce samedi restera un jour inoubliable pour Mélanie Raulhac, agent comptable, et Rémi Soulenq, menuisier qui unissaient leur destinée.

Ils avaient convié familles et amis à participer à cette belle journée qui a débuté à la mairie de Thérondels où Jean-Michel Guimontheil, maire dont c’était le premier mariage les a félicités avant de recevoir leurs consentements sous les applaudissements des invités.

Pour la petite histoire, C’est René Guimontheil, père de Jean-Michel qui avait marié Didier Soulenq le papa du marié. Ensuite, le joyeux cortège se dirigeait vers Brommes où avait lieu la cérémonie religieuse célébrée par le père Marek. À l’issue de la messe un vin d’honneur réunissait les invités dans le parc de la maison des parents de Rémi. La soirée se poursuivait ensuite à la salle des fêtes de Thérondels où était servi le repas de noces dans une joyeuse ambiance qui se poursuivait tard dans la nuit.

Vœux de bonheur aux jeunes époux et à leur petite Lucie et félicitations aux parents Aline et Claude Raulhac de Brommes, Isabelle et Didier Soulenq également de Brommes et à la grand-mère Marcelle Mayonade de Mur-de-Barrez.