Flavin. "Oppenheimer" amène les spectateurs au cœur des enjeux de la bombe atomique

Ce mercredi, Mondes et Multitudes proposait la projection d’Oppenheimer le film de Christopher Nolan. Ce film très dense est un pan d’histoire, une exploration des enjeux politiques et scientifiques de la bombe atomique pendant et après la Seconde guerre mondiale qui questionne sur ses répercussions dans le monde actuel.

Ce film historique, servi par une belle distribution, peut dérouter le public par la profusion des dialogue, son atmosphère lourde et intense ainsi que par des sauts avant et arrière dans le temps. Et jusqu’à la complexité du personnage, tout un paradoxe, son rôle majeur et son implication directe dans la plus terrible des inventions qu’est la bombe atomique.

Quoi qu’il en soit, les spectateurs ce soir-là ont été conquis.

Ils ont pu échanger en fin de projection autour d’un rafraîchissement offert par la mairie.

"On ne voit pas passer les trois heures", ont signalé les spectateurs.