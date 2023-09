Comps-la-Grand-Ville. Trois circuits en randos VTT et pédestre

Pour cette nouvelle édition, l’association de la rando VTT et pédestre, "Los randonaires de la villa" propose deux parcours VTT de 43 km (1 000 m de dénivelé) et 26 km (490 m de dénivelé) et une randonnée pédestre de 10 km.

Les départs se feront à 9 heures et 9 h 30 pour les vététistes et à 9 h 15 pour les marcheurs. Attention, cette année, les départs se feront dans la cour de l’école de Comps-la-Granville. Pour les participants, un parking sera ouvert sur le stade de football.

Tarif pour les randos VTT : 10 € et pour la randonnée pédestre 6 €.

Des ravitaillements seront proposés sur le parcours et à l’arrivée.

Renseignement et inscriptions sur www.trail-rando-vtt-comps.com

Contact 06 87 55 76 30 ou

losrandonairesdelavilla.com mais aussi Facebook : Los randonaires dela villa.

L’équipe de l’association entretient les chemins.

Les nombreux randonneurs, clubs de marche et promeneurs, profitent de ces sentiers qui, aux dires de tous, offrent des paysages de forêts ou de bord de rivière, non seulement très beaux mais également reposants, ressourçants… Profitons de cette journée du 10 septembre pour prendre un VTT ou bien marcher avec des amis ou encore s’installer sur un de ces circuits pour encourager chacun des participants mais également les organisateurs.