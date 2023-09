Onet-le-Château. Un pur régal dans l’assiette et une belle ambiance

Dès la fin de l’après-midi, de petits attroupements se sont formés, puis progressivement la place des Artistes s’est animée, jusqu’à être noire de monde, dans une ambiance musicale et avec les derniers rayons de soleil : un pur bonheur de partage et de convivialité. Au palmarès des stands "avec file d’attente", on a trouvé sur la première marche du podium, l’andouillette sur son lit d’oignons/frites fraîches, suivi par les confits de canards et les spécialités réunionnaises (bœuf massalé, rougail/saucisses ou nems poulet et crevettes), mais aussi de délicieux desserts : macarons, glaces et sorbets, churros et crêpes et bien sûr du marcillac, même avec modération… un autre pur bonheur pour les gourmands et les gourmets !