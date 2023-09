Boussac. La taverne d’Albert rouvre son four

Les Amis de la taverne d’Albert se sont réunis pour préparer leur prochaine activité qui est selon la formule anglo-saxonne vulgarisée la journée "Open-four". En effet, après l’expérience de l’an passé cette opération de four ouvert sera reconduite ce dimanche 10 septembre.

Une fournée de pain sera cuite en matinée avec une vente prévue jusqu’à épuisement du stock et c’est à 10 h que chacun pourra venir enfourner les différents plats qu’il aura choisi de concocter (pizzas, tartes, quiches, fouaces, etc.). À l’issue de ces cuissons, chacun aura le choix de les remporter chez lui, de les consommer sur place et une dégustation partagée est même envisagée. Une buvette sera à disposition.