Pour la génération X, travailler dans la tech ne fait plus rêver

(ETX Daily Up) - Intercalés entre les baby-boomers et les millennials, les membres de la génération X sont réputés pour être aussi technophiles que leurs cadets. Ils ont même participé à la création d'Internet et de la culture technologique moderne. Pourtant, ils ne sont plus enchantés par la perspective de travailler dans une grande entreprise du secteur qu'ils ont contribué à construire, selon un récent sondage.

L’enquête en question a été menée par la société Qualtrics auprès de 1000 salariés américains de la tech. On y apprend que les représentants de la génération X (nés entre 1965 et 1980) n’aspirent plus à travailler dans le secteur. En effet, 37% d’entre eux souhaitent être embauchés dans une entreprise technologique de premier plan. Les millennials et les membres de la génération Z sont deux fois plus nombreux à vouloir faire carrière dans le numérique (60%).

De la même façon, un quart des X interrogés disent qu’ils chercheraient uniquement un emploi dans la tech s’ils venaient à démissionner ou à être licenciés de leur entreprise actuelle, contre 30% des millennials. En bons "slasheurs", les Z sont les moins attachés au secteur du numérique puisque seuls 19% d’entre eux disent vouloir uniquement y travailler.

Ces résultats montrent à quel point les actifs se montrent plus exigeants à l’égard de leur entreprise, mais plus généralement du secteur dans lequel elle évolue. Ils choisissent délibérément celui dans lequel ils souhaitent évoluer, en adéquation avec leurs compétences et leurs aspirations. Si on sait les jeunes très attachés à l’équilibre entre les vies professionnelle et personnelle, leurs aînés travaillant dans le tech le sont encore plus. Ainsi, 68% des membres de la génération X déclarent que leur job n'est pas, à leurs yeux, si important que cela dans la réalisation de leurs objectifs de vie, contre 51% pour les millenials et 58% pour les Z.

Plusieurs facteurs contribuent à ce changement d’attitude vis-à-vis du secteur du numérique. Le premier concerne la vague historique de suppressions d'emplois qui frappe la filière depuis le début de l’année 2023. En l’espace de neuf mois, 986 entreprises se sont séparées de 233.442 salariés, selon le site Layoffs.fyi, qui compile les annonces de licenciements dans l’industrie technologique. À cela s’ajoute une envie de protéger sa santé mentale, qui a émergé avec la pandémie de Covid-19, et les confinements successifs.

Résultat, la tech ne fait plus autant rêver qu’avant les X, malgré les rémunérations mirobolantes qu’elle offre aux actifs dont les compétences sont rares sur le marché de l’emploi. Les salariés du secteur appartenant à la génération X sont les plus désabusés vis-à-vis de cette industrie qui les a longtemps fait rêver. Seuls 38% d’entre eux affirment que "la mission et les valeurs de [leur] entreprise sont plus motivantes aujourd'hui qu'avant la pandémie", contre 56% des millennials et 47% des membres de la génération Z.