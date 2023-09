Saint-Christophe-Vallon. À la rencontre des associations

Les mairies de Saint-Christophe et de Marcillac organisent conjointement la troisième journée des associations qui se déroulera ce samedi 9 septembre, à partir de 15 heures sur le terrain de quilles de Saint-Christophe (repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps).

Cette animation a pour objet de permettre aux différents acteurs de ce territoire et à la population de "découvrir les activités proposées sur nos communes, de se rencontrer, de s’amuser et d’échanger". Une grosse trentaine d’associations locales sera présente pour faire connaître leurs activités, sportives, sociales, culturelles ou festives. Elles animeront cette journée avec l’aide de leurs bénévoles.

Démonstrations sportives, lectures, jeux, buvette et vente de crêpes sont au programme de l’après-midi. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, chacun pourra s’informer, éventuellement essayer une activité et même s’inscrire. Un questionnaire sera distribué et permettra de remporter de nombreux lots.