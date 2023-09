Onet-le-Château. Le club affiche une belle vitalité et de bons résultats

À l’issue de l’assemblée générale, le bureau a été reconduit et s’étoffe de trois nouveaux membres : Chantal Boissonade, Magali Auguy et Georges Austruy.

L’assemblée générale du Bowling Club Rodez Onet s’est tenue ce vendredi 1er septembre au bowling du Rouergue, une trentaine de personnes étaient présentes, en présence de Didier Pierre (adjoint en charge des sports et du milieu associatif) représentant la mairie, le conseil départemental de l’Aveyron étant excusé.

Une minute d’applaudissements a été demandée par le président pour Lionel Andrieu, membre du bureau, passionné de bowling et de quilles, décédé en février dernier ; sa joie de vivre et sa gentillesse resteront gravées dans le cœur de tous les licenciés.

Un fait marquant de l’année est le tournoi d’avril qui a connu un franc succès avec la participation remarquée de 6 doublettes de l’équipe de France féminine et masculine. Une fois encore, les installations fournies par la famille Bastide et toutes ses équipes ont été à la hauteur.

Le rapport financier établi par la trésorière Josette Rubin, fait apparaître un excédent, ce qui montre une très bonne gestion du club et a été voté à l’unanimité. La plaquette du club réalisée avec un peu moins d’annonceurs, reste bénéficiaire. Quant au prix des licences, il reste inchangé pour cette nouvelle saison.

Enfin, du rapport sportif détaillé par le secrétaire Michel Rey, voté lui aussi à l’unanimité, on retiendra : la ligue BCRO, Bastides et corpo (+ 3 entreprises) se sont déroulés dans un très bon esprit avec toujours beaucoup de joueurs à chaque soirée, pour les compétitions fédérales les résultats sont bons, pour le championnat des clubs, deux podiums, les filles en Régionale 1 et la Régionale 2 hommes, la Nationale 3 descend en R1.

Une résolution du bureau a été mise au vote et adoptée à l’unanimité : pour l’année 2023-2024, le club n’acceptera de nouveaux licenciés que s’ils sont domiciliés dans le département de l’Aveyron. L’année 2023-2024 débutera en septembre par une ligue individuelle BCRO, qui se jouera sur deux soirées.

Bonnes boules à tous !