Restos du Cœur, Croix-Rouge, Secours populaire... Le gouvernement débloque 156 M€ pour soutenir l'aide alimentaire

Un appel à la mobilisation a été lancé par les Restos du Coeur, qui annonce être contraint d'éconduire des bénéficiaires d'aide alimentaire.

Les Restos du Coeur ont annoncé devoir réduire le nombre de bénéficiaires cet hiver, en raison de difficultés financières. L'association a appelé ces derniers jours à une mobilisation politique massive.

Par voie de communiqué, publié ce mardi 5 septembre 2023, le ministère des Solidarités a annoncé qu'une enveloppe exceptionnelle de 156 millions d'euros va être débloquée pour l'aide alimentaire. "Soit plus qu'un doublement en trois ans pour soutenir tous les Français qui en ont besoin", a commenté Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles.

Les Restos du Coeur vont bénéficier d'une aide de 15 millions d'euros, comme l'avait annoncé Aurore Bergé au journal de TF1. Les banques alimentaires seront également bénéficiaires de 11 millions d'euros, le Secours populaire de 6 millions, la Croix-Rouge de 3,8 millions et les épiceries sociales (ANDES) de 2,5 millions.

De plus en plus de bénéficiaires...

Aussi invité sur TF1, le président bénévole des Restos du Coeur, Patrice Douret, a annoncé que 170 millions de repas ont été distribués en un an... soit 30 millions de plus que l'année précédente. "C'est un véritable crève-cœur, mais nous allons devoir massivement dire non à des personnes que nous aurions pu accueillir avant l'inflation et nous allons devoir réduire la quantité de ce que nous donnerons aux personnes qui rentreront dans nos critères", a-t-il désespéré. Environ 150 000 personnes pourraient être privées de repas.

En 2023, les Restos du Coeur ont pour l'instant recueilli 1,3 million de personnes, contre 1,1 million pendant toute l'année 2022. Mais l'inflation pèse au moment de faire des achats alimentaires, le coût aurait "doublé" au cours de l'année écoulée.

Vous pouvez décider de faire un don alimentaire via le site Infodon.fr pour soutenir le travail des associations en charge de la distribution pour les plus démunis.