TRENDZ, épisode 13 : Mode et réseaux sociaux… au bord du divorce

(ETX Daily Up) - Marques de mode et réseaux sociaux font-ils toujours bon ménage ? Après une douce - et lucrative - lune de miel, les liens entre la fashion sphère et les médias sociaux semblent se fragiliser, voire se distendre, au fil des polémiques et autres bad buzz. Un phénomène qui pousse le secteur à revoir sa stratégie de communication, se dirigeant doucement mais sûrement vers une présence omnicanale, des magazines digitaux aux placements de produits dans les séries en passant par... ChatGPT.

Dans ce treizième épisode de TRENDZ, découvrez comment les récents bad buzz de plusieurs marques de mode ont mis à mal les liens pourtant étroits qui les unissaient aux réseaux sociaux, à coups d'applications dédiées et de webzines personnalisés, mais aussi d'une omniprésence dans les séries télévisées - et même dans le métavers. Une tendance qui se propage comme une traînée de poudre dans toute l'industrie - ou presque.

