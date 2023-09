"On cuisine tous les jours" : la brigade de la cuisine centrale de Rodez se décarcasse pour préparer 1 200 repas par jour aux écoliers

Alors que l’inflation continue de s’accélérer, les maires, pris dans la valse des étiquettes, doivent jongler pour tenir leur budget de rentrée. A Rodez, les élus ont fait le choix de ne pas augmenter les tarifs de la cantine scolaire indexés au quotient familial.

Offrir une alimentation saine, de qualité et au meilleur prix, une préoccupation majeure et un vrai challenge pour les communes. 9 h, ce lundi matin, avenue de Bamberg. A la cuisine centrale de Rodez, on est déjà derrière les fourneaux et on veut montrer qu’on cuisine ! "Malgré le volume, on fait de la cuisine tous les jours", lancent d’une même voix Frédéric Rubio, adjoint à la mairie et cuisinier de métier, et Hélian Cavalié, le directeur des lieux depuis 2016.

En moyenne, 1 200 repas par jour, 150 000 par an

Chaque jour, sur place, du lundi au vendredi, on se creuse la tête pour imaginer des recettes, on émince, on rissole, on rôtit, on tient compte de la saisonnalité des légumes et des fruits, bref, assurément on veut soigner le palais des jeunes écoliers… Et on n’est pas peu fiers de dire que tous les personnels ont une formation de cuisinier. Deux d’entre eux sont aussi pâtissiers. "C’est un vrai plus".

"80 % des produits sont soit bios, soit labellisés"

Pour garder le contrôle de ses coûts, le choix a été fait historiquement, de placer la cantine sous le giron municipal.

Avec, dans les assiettes, l’objectif d’atteindre les 20 % de produits bios et 50 % de produits labellisés et frais. "Pour exemple, le pain provient de deux boulangers de Rodez".

Depuis ce 4 septembre, jour de rentrée des classes, les coups de fourchettes vont à nouveau bon train le midi dans les cantines ruthénoises que la cuisine centrale alimente quatre jours par semaine. Chaque jour, en moyenne, 1 200 repas y sont confectionnés et acheminés. "Cela représente 150 000 repas par an".

Pour autant, à la cuisine centrale, la brigade a repris du service depuis plusieurs jours. L’établissement fonctionne en effet en liaison froide. C’est-à-dire que les repas sont préparés la veille pour une livraison le lendemain dans les cantines des écoles. Sur place, il n’y a plus qu’à faire réchauffer les contenants. "Chaque semaine, on retrouve 80 % de produits qui sont soit bios, soit labellisés". Une fois par semaine, un repas végétarien compose l’un des quatre menus.

"Une éducation aux différentes habitudes alimentaires"

"Ils fabriquent tout. C’est une éducation aussi aux différentes habitudes alimentaires et cela permet de faire tomber certains clichés faussés", insiste Hélian Cavalié. "Cela apporte une bonne dynamique au sein de l’équipe de se lancer dans des choses nouvelles, de créer", se réjouit Stéphane.

"Envie d'apporter le petit plus"

Tout au long de l’année scolaire, la cantine participe à des opérations, notamment la Semaine du goût. Conscient du rôle éducatif à jouer. "On a, par exemple, servi une truite entière désarêtée. Cela a très bien marché. Il y a des enfants qui n’avaient jamais vu un vrai poisson. Les cuisiniers jouent beaucoup avec les saveurs, les épices, les assaisonnements, ils sont à fond là-dedans. Ils s’éclatent à cuisiner. On a envie d’apporter le petit plus".

Des investissements annuels

Un petit plus rendu possible par les investissements effectués depuis 2017 dans du durable. "Il y a quatre ans, on faisait 1 200 morceaux de fromages à la coupe à la main. Aujourd’hui, on a une trancheuse avec une lame spéciale. Depuis 2017, on investit dans un nouveau matériel chaque année. Le dernier en date, c’est un four (27 000 € en 2023). Depuis 2017, on a, tour à tour, acquis deux nouvelles sauteuses, une grosse marmite, un robot pour les pâtisseries, un lave-vaisselle à granules recyclables qui ont remplacé les produits chimiques, etc".

Plus de plastique

Au rayon environnemental, la cuisine centrale de Rodez a déjà opéré un virage à 180° en abandonnant dès 2018, les plats conditionnés et réchauffés dans des récipients en plastique (en 2025, ce sera une obligation légale) et en passant à l’inox.

Une économie sur le plastique de l’ordre de 20 000 € à 25 000 € par an qui permet de renouveler le parc de machines. "Aujourd’hui, on peut se targuer d’avoir une cuisine à la pointe de la technologie". Ce 4 septembre, à la cuisine centrale, la brigade composée de Marc, Léna et Charlène, cuisiniers, Jacques (plonge et employé polyvalent), Stéphane, le responsable de l’îlotage (l’acheminement des repas vers leurs points de distribution, NDLR), Jérôme (commis polyvalent), Nicolas (livreur et employé polyvalent), Julia (administratif) s’affaire déjà depuis 6 h du matin à concocter le repas du lendemain midi. Rien n’est laissé au hasard.

Une cuisine où on se fait plaisir

Tout est tracé et réalisé selon un cahier des charges très draconien (dates de livraison des produits, températures des cuissons, de refroidissement, des chambres froides, etc.). Le tout, supervisé par Hélian Cavalié, à la manœuvre sur les commandes et les négociations des prix grâce à un portefeuille de professionnels qu’il s’est constitué. Là aussi, la tâche n’est pas aisée. Elle représente un vrai numéro d’équilibriste pour tenir les cordons de la bourse.

Pas d'augmentation des prix

"Malgré l’inflation, nous n’avons pas augmenté nos tarifs. Nous avons six grilles tarifaires", martèle Frédéric Rubio. Cela commence à 1 €, on passe ensuite à 1,50 € qui englobe environ 38 % des familles, le prix le plus haut est fixé à 5 €". Un choix politique fort, qui paradoxalement, n’empêche pas les économies. Un tour de force réalisé en valorisant une "cuisine créative", des "produits bruts" et l’approvisionnement. Tous les ans, la municipalité accorde d’ailleurs "une subvention qui avoisine les 480 000 €" pour venir équilibrer le budget de la restauration scolaire.

Au-delà de remplir les estomacs, c’est tout un travail d’éducation du palais que la cantine propose. "Il faut les habituer à de nouveaux goûts et trouver des astuces", relèvent les cuisiniers. En juin 2023, la mairie avait décidé d’ouvrir pour la première fois les portes de la cuisine centrale. Une initiative, qu'elle souhaite réitérer, destinée à montrer les coulisses pour permettre de mieux appréhender le métier et de s’apercevoir que dans cette cuisine, on cuisine !