Aveyron : avec près de 3 000 élèves attendus, au Conservatoire, la rentrée s'annonce sans fausse note

La page du Covid est définitivement tournée au Conservatoire à rayonnement départemental, qui enregistre - même si les inscriptions restent ouvertes - des effectifs revenus à des niveaux très satisfaisants.

Dans les 15 antennes aveyronnaises, l'heure est aux ultimes préparatifs à l'aube d'une nouvelle saison pour le Conservatoire à rayonnement départemental de l'Aveyron. "Venez pousser les portes pour vous renseigner, assister à des cours... les inscriptions sont toujours ouvertes et tout le monde peut venir", rappelle la présidente Dominique Gombert.

Près de 1 000 élèves déjà inscrits

Actuellement, près de 1 000 élèves sont déjà inscrits et, en définitive, ils devraient être 1 300. En ajoutant à cela les élèves des différents dispositifs "hors les murs", ils devraient pour cette nouvelle saison être près de 3 000 à travers le département. Car, conformément à son ambition de rayonner bien au-delà de ses antennes, le Conservatoire a mis en place depuis quelques années différents parcours, dans le domaine de la musique ou du théâtre.

Musique et théâtre jusque dans les écoles et collèges

Comme les Classes à horaires aménagés musique, à Onet-le-Château, voix à Sévérac d'Aveyron, mais aussi théâtre à Saint-Geniez, qui ouvre cette année. Ces filières proposent aux collégiens plusieurs heures chaque semaine autour de ces pratiques. La même démarche est en cours en direction des élèves de primaires, pour qui les dispositifs chœur à l'école, orchestre à l'école et théâtre à l'école montent en puissance d'année en année.

"Diffuser sur tout le territoire"

"Notre mission est de diffuser sur tout le territoire", poursuit la présidente Dominique Gombert. Pour mener à bien ces missions, le Conservatoire dispose d'un budget de près de 4 M€, financé en majorité (55 à 60%) par le conseil départemental. Par ailleurs, 500 000 € proviennent des "recettes propres" du Conservatoire, généré par "les adhésions des familles et les services aux associations et établissements scolaires", souligne Raphaël Liogier, directeur général du syndicat mixte qui abrite le conservatoire.

Musiques amplifiées et sensibilisation des tout-petits

Alors que les interventions dans les crèches, relais d'assistantes maternelles et écoles seront reconduites pour cette nouvelle saison, le CRDA s'ouvre en parallèle aux musiques actuelles, comprenez les "musiques amplifiées", comme l'explique Marie-Amélie Moreau, la directrice pédagogique et artistique.

Si l'exercice écoulé aura permis le retour de l'orchestre symphonique, plusieurs pistes, pour le moment gardées secrètes, sont à l'étude du côté des responsables du Conservatoire. Comme des partenariats avec de grands sites du patrimoine bâti aveyronnais, qui pourraient accueillir, au long de la saison, divers concerts ou événements.

Une image "élitiste" éloignée de la réalité

Pour casser l'image "élitiste" du Conservatoire, très éloignée de la réalité selon Dominique Gombert, Raphaël Liogier tient à préciser que le Conservatoire "propose des tarifs en fonction des revenus familiaux, dont un tarif social à 140 € l'année". Les Pass culture sont acceptés et les ateliers sont accessibles pour 80 € par an. Il est par ailleurs possible de louer les instruments pour 30 € par trimestre.

Pour cette nouvelle saison, dont le coup d'envoi sera officiellement donné avec le début des cours lundi 11 septembre, les adhérents du Conservatoire à rayonnement départemental de l'Aveyron seront âgés de 3 à... 80 ans !