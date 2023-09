Boussac. Belle performance des footballeurs en coupe d’Occitanie

C’était le retour sur le pré pour les joueurs de l’Essor après leur toute récente accession en D2. Quelques belles recrues et une préparation estivale des plus efficientes permettent d’envisager la nouvelle saison avec confiance, tout en sachant raison garder face au challenge du niveau supérieur à relever. En prélude à ce nouvel exercice, l’équipe affrontait dimanche dernier la formation d’Espalion qui évolue en D1 avec la carte de visite toute récente de vainqueur de la coupe de l’Aveyron, dans le cadre du premier tour de la coupe d’Occitanie. Un véritable test-match pour les "violets" qui abordent cette rencontre sans complexe, se créent de belles occasions et concrétisent leur domination sur un but inscrit par Mathis Calmels suite à une très belle action de Jordan Thémines. La fin du premier acte voit les visiteurs faire valoir leur hiérarchie qui se matérialise par un but sur penalty juste avant la pause. En deuxième période, les joueurs de la vallée du Lot sont toujours aussi pressants et prennent l’avantage sur un tir croisé qui passe par un trou de souris. Peu à peu, les locaux reprennent du poil de la bête en se positionnant plus haut et sont récompensés en fin de match par une égalisation sur penalty frappé par Romain Bonnefille. Il faut alors s’en remettre à la séance de tirs au but pour désigner la vainqueur et la série débute parfaitement par une belle parade de notre portier Sébastien Marty qui détourne le premier tir espalionnais. S’ensuit une série parfaite pour nos canonniers du jour qui réalisent un sans faute et qualifient l’équipe pour le tour suivant.

Dimanche prochain, c’est le baptême du feu en D2 avec la réception de l’équipe de Bozouls à 15 heures au pont de Membre.