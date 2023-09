Et si ChatGPT vous aidait à être (encore) plus stylé ?

(ETX Daily Up) - La mode est un art que tout le monde ne maîtrise pas forcément à la perfection, et les personal shoppers, bien qu'ils se démocratisent depuis plusieurs années, ne sont eux pas toujours abordables. Un manque que ChatGPT, le désormais célèbre agent conversationnel, pourrait combler en quelques minutes seulement, et surtout gratuitement. Conseils personnalisés, tendances, coaching : le chatbot d'OpenAI, tout comme ses homologues, sait tout faire - ou presque.

L'avènement de l'intelligence artificielle a d'abord été synonyme d'engouement, chacun souhaitant mettre sa pierre à l'édifice en expérimentant les infinies possibilités offertes par les agents conversationnels, puis de craintes multiples en raison de la multiplication des rapports annonçant la destruction ou la modification potentielle de millions d’emplois. On sait effectivement désormais que le chatbot est capable d'organiser des vacances, voire un mariage, de rédiger une dissertation, de faire des résumés ou de corriger des fautes d'orthographe, de traduire un texte, et - il faut le reconnaître - bien d'autres choses. Mais il semblerait que ChatGPT puisse aussi - et surtout - se révéler être une aide précieuse dans le monde de la mode, et même se muer en assistant de shopping personnalisé.

"Je serai ravi de vous aider à choisir une tenue"

"Dis ChatGPT, je ne sais pas quoi mettre demain pour aller au travail". C'est en ces termes que l'on a apostrophé l'agent conversationnel pour déterminer s'il avait - ou non - le sens de la mode. En bon assistant serviable, le chatbot a tout de suite répondu à l'appel : "Pas de problème, je serais ravi de vous aider à choisir une tenue pour aller au travail demain. Cependant, pour vous donner des conseils de style appropriés, j'aurais besoin de connaître quelques détails". Un bon point, puisqu'il cherche ensuite à savoir s'il y a un code vestimentaire spécifique, formel ou décontracté, si l'on a des préférences personnelles, ou au contraire une aversion pour certains vêtements.

Le prompt est clair : il faut une tenue pour une journaliste, décontractée mais pas trop, sachant, détail important, qu'un épisode de forte chaleur s'est installé sur une partie de l'Hexagone. En quelques secondes seulement, le chatbot a assimilé l'intégralité des informations données, et fait ses suggestions : une chemise légère à porter avec un pantalon ou une jupe, une robe légère, un chemisier et un pantalon en lin, "à la fois respirants et élégants", un blazer léger, des chaussures fermées comme des mocassins ou des ballerines, et des accessoires discrets. Il ajoute même "la protection solaire", qu'il juge à juste titre indispensable lorsqu'il fait chaud. Pas mal pour une première ! L'expérimentation a été réitérée avec une tendance incontournable, "Barbiecore", et là encore l'agent conversationnel s'est révélé aussi efficace que perspicace - et même plutôt pointu.

Tout est possible

En matière de mode, ChatGPT démontre sa capacité à s'adapter à toutes les situations, proposant des tenues pour toutes les occasions, livrant des looks à partir d'une simple paire de sneakers ou d'un accessoire spécifique, ou en concoctant une tenue taillée pour telle ou telle morphologie. Ses facultés sont telles que certains acteurs de la mode se sont déjà emparés de l'agent conversationnel pour optimiser l'expérience de leurs clients. C'est notamment le cas de Zalando, qui a annoncé au printemps une version bêta d'un assistant de mode alimenté par ChatGPT pour répondre à toutes les requêtes de ses clients, et leur permettre de trouver des tenues adéquates en fonction de leurs goûts, de leurs envies, ou d'événements spécifiques.

Marc Jacobs a de son côté missionné le chatbot pour fournir le titre et le descriptif de sa collection automne-hiver 2023-2024, présentée à New York en juin dernier. Et la maison Ganni est allée jusqu'à intégrer une intelligence artificielle dans le décor de son dernier défilé, organisé dans le cadre de la Fashion Week de Copenhague en août dernier. Il s'agissait de permettre aux invités du show d'interroger des arbres - oui, des arbres - sur tous les sujets possibles et imaginables, de la collection à venir aux engagements écologiques de l'industrie de la mode en passant par des considérations plus légères comme la météo.

Les fashion aptitudes de ChatGPT sont telles que même la bible de la mode, Vogue, s'est intéressée à ses goûts vestimentaires en prévision de la Fashion Week de New York, l'interrogeant notamment sur les tendances de la saison à venir. Un détail pour vous, mais qui veut dire beaucoup, et qui laisse surtout penser que l'industrie de la mode pourrait massivement - et rapidement - expérimenter et adopter ce tout nouveau fashion addict.