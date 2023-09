Onet-le-Château. Les choristes de l’EVQS entament une nouvelle saison

Tout au long de cette nouvelle saison, les choristes vous feront partager leur passion musicale et vous inviteront au voyage.

Les choristes de l’Ensemble Vocal des Quatre Saisons se retrouvent le jeudi 14 septembre, autour de leur chef de chœur Pierre Laurent, pour débuter une nouvelle saison de chant choral. Pierre Laurent, musicien confirmé et pédagogue avisé, conduit avec passion les quatre pupitres, dans un répertoire éclectique de chants sacrés, traditionnels, classiques ou contemporains, musiques de films, gospel… Ce qui lui permet de proposer une programmation aux rythmes et sonorités variés, et d’offrir au public des concerts de qualité invitant aux voyages. Plusieurs concerts sont déjà programmés, seul ou avec d’autres chorales.

Les membres de l’EVQS invitent tous ceux qui le désirent à venir assister à une ou plusieurs de leurs répétitions, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Plaisir de chanter, assiduité aux répétitions sont les seules conditions pour intégrer l’Ensemble. Les répétitions ont lieu les jeudis soir de 20 heures à 22 heures à la Maison des Associations des Costes-Rouges. Les choristes vous réserveront le meilleur accueil.

Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez joindre la présidente de l’EVQS au 06 26 30 45 77 ou par mail à ensemblevocal12@gmail.com Vous pourrez également les retrouver samedi 9 septembre à la rentrée des associations organisée par la municipalité, entre le square Stegaurach et le parvis de l’Athyrium.