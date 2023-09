Montrozier. Résonance reprend de la voix à Gages

Après le beau succès de son concert de fin de saison à Gages et deux mois de congés bien mérités, l’Ensemble vocal Résonance de Gages reprendra ses répétitions dès le lundi 11 septembre avec à la clé (des chants) un programme renouvelé en partie.

Isabelle Bertoli, la cheffe de Chœur, et tous les choristes sont impatients de se retrouver et surtout de recevoir de nouvelles voix pour renforcer leurs pupitres (surtout en voix d’hommes ténors). Le tout avec l’assurance d’un accueil chaleureux dans une ambiance conviviale (et studieuse) où tout sera mis en œuvre pour une intégration facile et rapide, avec ou sans connaissances musicales.

Les répétitions ont lieu tous les lundis de 17 heures à 19 heures à la salle des chasseurs (du plateau) de Gages. Contact : Émile Layral 06 31 91 22 17

resonance12.webador.fr/