CARTE. Il fera chaud au nord de la Loire ce vendredi : 14 départements en vigilance orange canicule

Cet épisode caniculaire tardif va durer encore quelques jours, selon Météo France.

Des températures au-dessus de 30°C : si le sud de la France y est habitué, les départements du nord de la Loire le sont bien moins, qui plus est au mois de septembre.

Un "épisode tardif de fortes chaleurs" qui a poussé Météo France à placer 14 départements en vigilance orange canicule pour la journée de ce vendredi 8 septembre à partir de midi.

Paris

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Hauts-de-Seine

Val d'Oise

Yvelines

Essonne

Seine-et-Marne

Eure-et-Loir

Loiret

Loir-et-Cher

Cher

Indre

Indre-et-Loire

14 départements en vigilance orange, ce vendredi 8 septembre 2023. Météo France - Capture d'écran

Dans ces départements, Météo france prévoit des températures allant jusqu'à 34°C dans l'après-midi, voire plus : ce jeudi 7 septembre, 35°C ont été relevés sur les bords de Loire.

36 autres départements sont eux en vigilance jaune, dont quelques-uns au sud de la Loire et deux en Occitanie, le Lot et le Tarn-et-Garonne.

Pour les prochains jours, les températures seront en hausse avec des minimales souvent comprises entre 18 et 20 degrés, et des maximales entre 34 et 36 degrés avec des pointes à 37 degrés en Centre-Val de Loire.

Un autre département, le Finistère, se trouve lui placé en vigilance jaune pour des risques d'orages pouvant subvenir pour ce vendredi entre 11 et 16 heures.